Atık yönetiminde ‘yapay zeka' dönemi başlıyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Belediye Başkanı Ümit Uysal, atık konteynerlerine takılan sensörler üzerinden yapay zekanın kontrol edeceği atık yönetim sisteminin saha denemesini yerinde inceledi.

Memurevleri Mahallesi'ndeki uygulamanın sonuçlarının başarılı olduğunu belirten Başkan Uysal, “Çöp konteyneri kullanımında bir devrim yaşıyoruz” dedi.

Başkan Uysal, 500 bine yaklaşan nüfusu, hastaneleri, alışveriş ve eğlence merkezleri, kamu kurumlarıyla Antalya'da kent yaşamının merkezi olan ilçede, atık yönetim sisteminde ‘yapay zeka' dönemini başlatacak uygulamanın saha deneme çalışmalarını yerinde inceledi. Muratpaşa Belediyesi'nin akıllı atık yönetim sistemi, atık konteynerlerine takılan sensörler üzerinden çalışıyor. Sensörler, her bir konteynerin doluluk oranı ölçüyor ve verileri anlık olarak bir yazılım üzerinden yöneticilere iletiyor. Yazılım, dijital harita üzerine işlenen sensörlü atık konteynerlerinin boşaltılması için atık toplama araçlarına en kısa mesafe rota optimizasyonu yapıyor. Sistemde ani doluluk yükselmeleri rotaya ayrıca eklenebilirken yöneticiler de yer ve zamandan bağımsız olarak sistemi takip edebiliyor.

Saha denemeleri başladı

Muratpaşa'da hayata geçirilecek akıllı atık yönetimi sisteminin saha denemesi Memurevleri Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Muratpaşa'nın farklı noktalarında 50 konteynerde geniş deneme çalışmalarının yapılacağı sistemle, ilk etapta, Muratpaşa'da yeraltına alınan yaklaşık 4 bin atık konteynerinin takibi yapılacak. Başkan Uysal, sistemin hem güneş enerjisiyle çalışması hem de konteyner çevresinin güvenlik kameralarıyla takip edilmesiyle bir ilk olacağını söyledi. Güvenlik kamerası takibiyle konteynerlerin etrafının da temiz kalması amaçlanırken Başkan Uysal, “Çöp konteyneri kullanımında bir devrim yaşıyoruz” dedi. Başkan Uysal, sensörlerin dünyanın birçok şehrinde daha steril halde bulunan ve güvenli noktalarda yer alan geri dönüşüm kutularında kullanıldığını ancak sensörlerin iletişimiyle yapay zekanın devreye alınacağı bir sistemin Muratpaşa ölçeğinde bir ilçede, her türlü atığın bırakıldığı konteynerlerde kullanılacak olmasının önemine ve bu alanda oluşturacağı değişime de dikkat çekti.

"Tasarruf sağlanacak"

Uysal, Muratpaşa'da bu sürecin yeraltı atık konteynerleriyle başladığını söyledi. Muratpaşa'da yeraltı konteynerlerinin üretimini sembolik olmaktan fabrika düzeyine çıkardıklarını belirten Uysal, “Şimdi de, konteynerlerin doluluk oranı görebilmek için güneş enerjisiyle çalışan bir sensör monte ediyoruz. Bu sayede atık toplama araçlarının rotalarını optimize ederek önemli bir maliyet kalemi olan bu alanda tasarruf yapmak istiyoruz. Çünkü araçların gidiş geliş sayısı maliyet demek. Toplumun bütçesinden çıkıyor. Onu indirebilmek için böyle bir model üzerine çalışıyoruz" dedi.

Memurevleri Mahallesi'nde takılan ilk sensörün verileri doğru ve anlık olarak sisteme bildirdiğini kaydeden Uysal, sistemin tamamen Muratpaşa Belediyesi tarafından geliştirildiğini belirterek ilerleyen süreçte yeraltı atık konteynerlerini ardından akıllı konteynerlerin de satışını gerçekleştirebileceklerini söyledi.