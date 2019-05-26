Atıkları toplayarak çevreye katkı sağladılar

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği etkinlikle Dr. Galip Kahraman Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri topladıkları atıklarla 208 metreküp toprağın kirlenmesini önledi, 132 milyon litre suyun içilemez hale gelmesinin önüne geçti.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen ‘En iyi çevre eğitim etkinlik' ödülünü üst üste 3 kez alma başarısı gösteren Muratpaşa Belediyesi, okullara yönelik çevre eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dr. Galip Kahraman Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri, Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle İngilizce dersi proje ödevi olarak “Çevre için topluyoruz” isimli bir çalışmayı hayata geçirdi.

Öğrenciler proje ödevleri için evlerinde ve okullarında ambalaj atıkları topladı, atık pilleri ve bitkisel atık yağları biriktirdi. Çalışma kapsamında öğrenciler, 52 kilogram atık pil toplayıp 208 metreküp toprağın kirlenmesini önlerken 132 litre bitkisel atık yağı geri dönüşüme kazandırdı. Böylece hem biyodizel üretimi için hammadde sağlayan öğrenciler hem de 132 milyon litre suyun içilemez hale gelmesinin önüne geçti. Ortaokul öğrencileri topladıkları atıkları Muratpaşa Belediyesi'ne teslim ederken hazırladıkları Türkçe ve İngilizce dövizlerle geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

Muratpaşa Belediyesi, gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla İngilizce öğretmeni Cemal Duran'a ve öğrencilere teşekkür belgesi verirken her bir öğrenciye de şeffaf pil kutusu ve yeşeren kalem hediye edildi.