Atılay Canel: “Sahaya çıktık yenildik”

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 3-1’lik Antalyaspor mağlubiyeti sonrası basın toplantısında tek bir cümle kurarak, “Bugün sahaya çıktık 3-1 yenildik, teşekkür ederiz” dedi.
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 3-1'lik Antalyaspor mağlubiyeti sonrası basın toplantısında tek bir cümle kurarak, “Bugün sahaya çıktık 3-1 yenildik, teşekkür ederiz” dedi.
Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük 1-0 öne geçtiği karşılaşmada FT Antalyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Canel, tek cümle kurdu. Canel, ”Bugün sahaya çıktık, 3-1 yenildik, teşekkür ederiz” dedikten sonra basın toplantısını sonlandırdı.