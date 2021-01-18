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ATM cihazlarına kart kopyalama cihazı takıp vatandaşların hesaplarından para çeken iki kişi yakalandı

Antalya’da kart kopyalama cihazı taktıkları ATM’lerden vatandaşların hesaplarına girerek para çeken iki şüpheli yakalandı.

Antalya'da kart kopyalama cihazı taktıkları ATM'lerden vatandaşların hesaplarına girerek para çeken iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde çok sayıda suç unsuru veri kaydına rastlanıldı.


Antalya genelinde farklı adreslerde bulunan banka ATM'lerine banka/kredi kartlarını kopyalamaya yarar cihaz takarak vatandaşların kartını kopyalayıp hesaplarından para çeken şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen çalışmalarda kart kopyalama işlemlerini yapanların A.S. ve S.C. olduğu tespit edildi. İki şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalandı.


Yakalanan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde çok sayıda suç unsuru veri kaydına rastlanılırken şahıslardan kart kopyalamaya yarayan aparat ve dijital materyaller ele geçirildi.


Yakalanan şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. S.C. çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince Adli Kontrol Şartı ile salıverilirken A.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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