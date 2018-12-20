ATM dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı

Antalya'da ATM cihazlarına kart kopyalama cihazı takan ve 22 suçtan aranıp cezaevi firarisi olduğu tespit edilen şüpheli Manavgat ilçesinde yakalandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, cezaevi firarisi olup 22 ayrı suçtan aranan, Antalya ve civarında ATM cihazlarına kart kopyalama düzeneği taktığı tespit edilen Ş.D. isimli şahsın Manavgat ilçesinde yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli Ş.D.'nin sahte kimlik kullandığını da tespit eden polis, şahsı ikameti önünde yakaladı. Polislere S.D. adına düzenlenmiş, üzerinde kendi resmi bulunan sahte kimlik ibraz eden şüpheli, gerçek isminin Ş.D. olduğunu, cezaevi firarisi ve aranma kaydının olduğu için abisi adına düzenlenmiş sahte kimliği kullandığını itiraf etti.

Şüphelinin üstünde ve ikametinde yapılan aramada; ATM cihazlarına takılan kart kopyalamaya yarar aparat, gizli kamera cihazı, manyetik şeritli kartlar, çok sayıda dijital materyaller, tornavida, pense, lehim aleti, spatula, falçata aletleri ele geçirilerek incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ön incelemede; şüphelinin üst aramasından çıkan manyetik kartlardan 3 tanesinin manyetik şerit bilgilerinin (Track) değiştirildiği ve bu kartların manyetik şerit bilgisine başka banka müşterilerine ait banka/kredi kartı bilgilerinin yüklendiği tespit edildi.

Şüpheli Ş.D. hakkında yapılan incelemede, Bursa, Manavgat, Kocaeli, Gölcük, Kandra, Körfez ve Tokat Mahkemeleri ve İlamat Masalarınca 2 adet aranma kaydının olduğu, bunlardan 14 adetinin "sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçu, 7 adet "basit yaralama" suçu olan cezaevi firarisinin olduğu, toplam 25 yıl 9 ay 7 gün hapis cezasının ve 8 bin 480 TL adli para cezasının olduğu anlaşıldı.

İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan ve kesinleşmiş hapis cezası olan dosyalarından adli mercilere sevk edilen şüpheli Ş.D. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.