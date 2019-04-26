ATO Başkanı Çetin: "Ekmek fiyatı Salı günü mecliste görüşülecek"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Ekmek fiyatı Salı günü mecliste görüşülerek Ticaret Bakanlığının onayına sunulacak. Fırıncının yüzde 25-30 zam beklentisi var. Onaylanacağını düşünüyoruz" dedi.

Başta un olmak üzere maya, elektrik, doğalgaz, yakıt, su gibi hammaddelere yapılan zamlar nedeniyle fırıncı esnafının maliyetleri artması zam talebini de gündeme getirdi. Ekmeğe zam beklentisi devam ederken ATSO Başkanı Davut Çetin ekmek fiyatının Salı günü Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis toplantısında görüşüleceğini söyledi. Çetin, meclisten çıkacak talebin Ticaret Bakanlığının onayına sunulacağını belirtti. 2 senedir ekmeğe zam alamadıklarını hatırlatan Çetin, "Birçoğu kapatma durumuna geldi yüzde 25-yüzde 30 zam beklentisi var. 6-7 ay önce meclisten geçmişti ancak bakanlık tarafından reddedildi. Un fiyatı 60-65 TL'den 100-110 TL'ye çıktı. Elektrik fiyatları petrol fiyatları, işçilik maliyetleri arttı, kira giderleri en az yüzde 50 arttı. Tüketim maddelerinde yüzde 100'e varan zam oldu. Tüm Türkiye'de aynı sıkıntı var, Ankara geçti, buradan da salı günü meclisten geçecek. 300 gram pidenin de 3 TL civarında satılması planlanıyor" dedi.

"22 ay önceki fiyatla devam etmeye çalışıyoruz"

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce ise zam talebinin Meclis'ten geçmesini beklediklerini ifade ederek, "Talebimiz ekmeğin kilogramının 6,25 TL olarak belirlenmesi. Pidede ise 300 gramın 3 TL olarak belirlenmesi" diye konuştu.

İnce, 2018'in Eylül ayından bu yana 30 fırının battığını ve şu anda 72 icralık fırın olduğunu anımsattı. Fırıncı esnafın borçlarını ödeyemediğini ve 2 ayda bir elektriği kesilen esnafların olduğunu kaydeden İnce, "Daha önce 4 kez zam talep ettik, kabul edilmedi. Sıkıntı hat safhada. Biz hala 22 ay önceki fiyatla devam etmeye çalışıyoruz. Belediyelerle bir sorunumuz yok ama onlar da kan ağlıyor" şeklinde konuştu.