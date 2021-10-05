‘ATOM' için imzalar atıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, geleceğin belediyeciliğinin inşa edileceği kısa adı ATOM olan Muratpaşa Akıllı Kent Uygulamaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin kuruluşunun ilk resmi adımını attı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknopark'ta kurulacak merkezin yer tahsisi için OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve Başkan Uysal, protokolü törenle imzaladı. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, çağrı merkezi, web, sosyal medya gibi kanalları kullanan Turunç Masa, pandemi döneminde başladığı online eğitim, e-belediyecilik, elektronik ihale sistemi, Türkiye'nin ilk dijital demokrasi platformu Komşu Meclisi gibi uygulamaların ardından dijital dönüşümde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Yarım milyonu aşkın nüfusu, iş ve alışveriş merkezleri, çarşıları, Kaleiçi gibi tarihi ve turistik noktalarıyla Türkiye'nin 38 ilinden daha kalabalık Muratpaşa, bu yeni dönemde cep telefonuna sığacak ve Muratpaşa Belediyesi sadece akıllı şehircilik çözümlerini kullanan değil üreten de bir kurum olacak. Antalya OSB'de kurulacak geleceğin dijital belediyeciliğinin kurulacağı kısa adı ATOM olan Muratpaşa Akıllı Kent Uygulamaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi için ilk resmi adım atıldı. Belediye iştiraki şirket Falez AŞ bünyesinde kurulacak merkezin yer tahsis protokolü Belediye Başkan Uysal ve Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bahar arasında törenle imzaladı. Muratpaşa Belediyesi'nde düzenlenen törende Antalya OSB Teknopark yönetimi de yer aldı.

“Muratpaşa değer katacak”

Ali Bahar, törende yaptığı konuşmada, “Teknopark ana binamızın arkasında bulunan birer dönümlük 27 parselimiz daha ilana çıkmadan tükenmiş durumda. Böyle bir hedef yoktu. Böyle bir öngörüde yoktu. Antalya OSB'de yapmış olduğumuz çalışmalar bunu tetikledi. Tamamı bitti ve şuan da başvuruları geri çeviriyoruz. Burada da, bir belediyemiz, çok inovatif davranmak suretiyle bu değerin içerisine kendi değerini de katmak üzere bizim Teknoparkımızın daha da büyümesine katkı sağladı” dedi.

“İnovasyon seferberliği”

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) derneklerin sürekli proje geliştirdiği habitatı üretmeye çalıştıklarını, inovasyon kanadında ise yenilikçi fikirleri etkin bir şekilde desteklediklerini söyledi. İş fikirleri yarışmalarıyla yeni girişimleri, ön kuluçka ve kuluçka hizmeti vererek ve hatta ücretsiz tahsisler yaparak desteklediklerini belirten Başkan Uysal, “Dünya, son 30 - 40 yıldır çok yoğunlaşan bir şekilde inovasyon çılgınlığı içerisinde yaşıyor. Türkiye olarak bunu daha etkin yapabilmeliydik. 84 milyonluk bir ülke olarak geçtiğimiz 30 yılda 500 bin startup üretebilirdik. Tıpkı Muratpaşa'mızda inovasyonu ön plana aldığımız gibi Türkiye'mizin bu şekilde hareket etmesi lazım ki gelecek kuşaklarımız iş aş sahibi olsun. Dünya ile rekabet edebilen bir iktisat ortamı, ekonomi ortamı kurabilelim. Geleceğe güvenle bakabilelim. Gelecek kuşaklarımızı dünyayla rekabet edecek şekilde yetiştirmek zorundayız” şeklinde konuştu.

“Kısaca ATOM”

Antalya OSB Teknopark içinde yapacağı binasında çalışmalarına başlayacak ATOM'un 6 temel hedefi bulunuyor. Bu hedeflerden biri, akıllı şehircilik yazılımında dışa bağımlılığı azaltıp millileşmeyi arttırmak olarak belirlenirken ulaşılabilirlik, şeffaflık, toplumsal katılım gibi belediyelerin üzerine çalıştığı birçok konu ATOM'da geliştirilecek yazılımlarla, uygulamalarla çözülecek. Bununla birlikte, turizm gibi Antalya'nın rekabet içinde olduğu küresel pazarlarda, akıllı şehircilik yatırımlarıyla kentin bu alandaki gücünün de arttırılması hedefleniyor.