ATP Challenger Turnuvası Megasaray Hotels Open başladı

Megasaray Tenis Akademi kortları, ATP Challenger Turnuvası Megasaray Hotels Open'a ev sahipliği yapıyor. Dünya 150-250 numaraları arasında başarılı tenisçilerin mücadele ettiği turnuvaya 27 ülkeden toplamda 64 tenisçi katıldı. Bugün başlayan, toplamda 73 bin Euro ödüllü turnuva 12 Mart Pazar günü tekler finali ile sona erecek.

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşuyla başlayan Megasaray Hotels Open turnuvasının basın toplantısında; Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Antalya İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan ve Milli Tenisçimiz Ergi Kırkın konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Yüzyılın felaketinin ardından bir basın toplantısı yapıyoruz. Allah bir daha bu trajediyi dünyada hiçbir insana yaşatmasın. Türkiye olarak çok büyük bir millet ve devlet olduğumuzu gördük. Türkiye tüm renkleri ile her şeyini vermek üzere oraya yardıma koşan insanlarımızla umut oldu. Orada görebildiğim en güzel şey buydu. Bu duygu ve umutla bu basın toplantısına geldim. Bugün burada olmamızı sağlayan Megasaray Otelleri'nin uluslararası turnuvalara ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye Tenis Federasyonu'nun ortak projeleri kapsamında sporu tabana yaymaya yönelik hedeflerle bir organizasyonu daha gerçekleştiriyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu olarak geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıl da Dünya Gençler Şampiyonası düzenledik ve bunlar, dünyada çok ses getiren uluslararası otoriteler tarafından çok beğenilen organizasyonlar oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde hedefimiz, yaptığımız her organizasyonun dünya çapında başarılı olmasıdır. Her zaman yanımızda olduğunu söyleyen Uluslararası Tenis Federasyonu Başkanı David Haggerty, Avrupa Tenis Federasyonu Başkanı Ivo Kaderka'nın çok değerli mesajlarını aldık. Dünyaya entegre olmuş bir tenis ülkesi olarak bir ilki daha yaşıyoruz. Bu hafta itibariyle Antalya'da üç uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz. ITF ve Tennis Europe'un ortak programladığı 12 ve 14 yaşındaki sporculardan oluşan 11 ülkenin yarıştığı bir gelişim turnuvası olan Development Championship, orta seviyedeki sporcularımızın dünya sıralamalarını zorlayabilmeleri için sürekli yaptığımız Future turnuvalarımız ve 73 bin Euro'luk ATP Challenger turnuvası Bakanlığımızın himayelerinde yapılıyor. Alt, orta ve üst yapıdaki sporcularımız kendi ülkelerinde dünyanın en iyi sporcuları ile mücadele etme şansını buluyor. Eğer hedefimiz 1 numarayı çıkarmaksa bunları yapmak zorundayız. Yaralarımızı sarmak, mağdur olan ailelerimize, gençlerimize daha fazla destek verebilmek için çok daha fazla çalışmamız ve üretmemiz gerektiğine inanarak güçlü bir ülkenin güçlü sporcuları ile, ortak bir amaç için bir arada olduğumuz sponsorlarımız ile yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Kemal Şahin ise ilk günden itibaren depremzede vatandaşların yanında olduklarını belirterek yaraları sarmaya devam edeceklerini kaydetti. Şahin şöyle dedi: "Depremlerin acı bilançosu karşısında derin üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Felaketin ilk gününden itibaren vatandaşlarımıza yardımcı olmak için ilgili kurumlarla sürekli iletişim halindeyiz. Cengiz Başkanım da bu konuda çok duyarlı. Daha ilk gün bölgenin en acil ihtiyacı kışlık giyecekleri Spor Bakanlığımız aracılığı ile ulaştırmamıza vesile oldu. Şahinler Holding'in tüm grup firmaları ve Şahinler Vakfımız hızlı bir şekilde organize olarak bölgelere çadır, projektör, su, erzak, yorgan, kışlık giyecek ve hijyen kiti ulaştırdı. Catering firmamız, Hatay Samandağ'da mobil bir mutfak kurdu. Hem çadır kentteki afetzedelerimize hem de bölge mahallelerine 3 öğün yemek hizmeti veriyor. Bu büyük felakette evlerini kaybeden vatandaşlarımızı, otellerimize almaya başladık. Şu an 150 kişiyi Belek ve Konyaaltı'ndaki Megasaray otellerimizde ağırlıyoruz. Yaklaşık 250 kişiyi de birazdan bahsedeceğim yeni aldığımız otelimiz Megasaray Resort Side'de konaklama imkanı sunacağız. Ayrıca depremden çok fazla etkilenen çocuklarımıza hediyeler verip eğlendirerek bu kötü olayı unutturmaya çalışıyoruz.

Ayrıca 1999 depremi sonrası Çorlu bölgesinde yaptırdığımız Şahinler Vakfı'na ait 11 konuta da acil barınma ihtiyacı olan depremzede aileleri yerleştireceğiz. Deprem birçok insanı sakatlayıp engelli hale getirdi. Engelli kalan depremzedelerimiz için Almanya'daki Santex firmamız ile Engelsiz Yaşam Derneği, WDR televizyonundan çağrı yaptı. Yardımsever dostlarımız ve vicdanlı insanlar çağrıya cevap verdi. Kısa sürede tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği ve hijyen ürünleri gibi medikal malzemeler organize edildi. Tırlarla bölgeye gönderdiler ve göndermeye devam ediyorlar. Bu zor günlerin yaralarını sarmak için, daha çok yardım yapabilmek için işlerimize de devam etmemiz lazım"

Kemal Şahin: "Yaraları sarmaya devam edeceğiz"

27 ülkeden dünya 150-250 numaraları arasında başarılı 64 erkek tenisçinin katıldığı, toplamda 73 Bin Euro ödüllü ATP Challenger Megasaray Holtels Open Turnuvası bugün başlıyor. Megasaray Tenis Akademi'de son 2 yılda Davis Cup, Billie Jean King Cup, ITF Wheelchair, ATP gibi dünya çapında ses getiren yaklaşık 200 turnuva yapıldı. Bu önemli turnuvalarda dünyanın dört bir bucağından gelen 10 bin sporcu ağırladıklarını söyleyen Şahinler Holding Yönetim Kurulu Kemal Şahin ," MTA'ya talep her geçen gün artıyor. Bu sebeple kort sayımızı 60'a çıkarttık. Böylece paralel birçok turnuvaya da aynı anda ev sahipliği yapıyoruz. Kulüpler, sporcular turnuvalar ve kamp için akın akın gelerek MTA'yı tercih etmeye devam ediyor. Şu an otelimizde 755 misafir var bunların 450'si sporcu. Biz turizm yatırımlarımıza, başta tenis olmak üzere spor faaliyetlerini de ekledik. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile yaptığımız işbirlikleri ile dünyada Avrupa'dan en çok turnuvayı Antalya'ya getiriyoruz. Burayı tenisin merkezi ve markası yaptık. Ayrıca Türkiye'de tenisi yaymak, yetenekli gençlerimizi geliştirerek ünlü tenisçiler yetiştirmeyi hedefledik. Bu vizyonumuzu adım adım gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Bedensel Engelliler Tenis Federasyonu'nun da ana sponsoruyuz. Uluslararası turnuvalarına Megasaray'da sürekli ev sahipliği yapıyoruz. Enternasyonal turnuvalarda engelli tenisçilerimizin de heyecanlarına ortak oluyor maddi ve manevi destekliyoruz. Megasaray Tenis Akademi (MTA)'da yetiştirdiğimiz oyuncularımızdan, Avrupa 7 numarası Ada Kumru, Duru Söke, Toprak Erçin, İrem Kurt gibi milli oyuncularımızın yanı sıra, 16 yaş kızlarda Nehir Doğan, erkeklerde Haydar Cem Gökpınar'da şampiyon olarak Milli takıma girdi. Ve dün aldığımız gurur verici habere göre Toprak Erçin MTA'da düzenlediğimiz 14 yaş Tenis Europe Turnuvası'nda şampiyonu oldu. Bu arada önemli bir turnuvaya MTA da hazırlanan Rus bir kızımız var. ITF Junior 40 numarası Anastasia Gureva Mayıs ayında düzenlenecek Junior Roland Garos ve Wimbledon Turnuvasına MTA da hazırlanıyor. Ve akademimizi temsil eden ilk sporcumuz olacak. Turnuvada başta milli tenisçilerimiz olmak üzere tüm mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Yavuz Gürhan: "Ülkemizi sporda dünyaya tanıtmak gurur verici"

Antalya İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan ise ülke olarak zor günler yaşadığımız bu günlerde sporun iyileştirici gücünden faydalanarak yaralarımızı da sarmaya devam ettiklerini söyledi. Antalya'da uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmanın, bu ülkeyi sporda da dünyaya tanıtmanın kendileri için gurur verici olduğunu söyleyen Gürhan, "Kemal Beyler gibi turizm sektörünün sporlaşmasında önemli yatırımlar yapan turizmcilerimizle kaliteli hizmet, tam doluluk ve dünya çapında spor organizasyonlarıyla ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. TTF Başkanımız Sayın Cengiz Durmuş'a ve Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Şahin'e spora ve turizme yaptıkları katkılar için bir kez daha teşekkür ederim” dedi.