ATSO 3. Devlet Destekleri Zirvesi düzenleyecek

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından 16 Nisan tarihinde ‘Antalya Devlet Destekleri Zirvesi' düzenlenecek. ATSO Başkanı Davut Çetin, “Üyelerimizin ve girişimci adaylarının destekler konusunda doğru bilgiye, doğru kaynaktan ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla bu zirveyi üçüncü kez düzenliyoruz” dedi.

Üyelerden gelen yoğun talep üzerine Devlet Destekleri Zirvesi'nin üçüncüsünü düzenleyeceklerini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, “2017 yılından bu yana düzenlenen ve büyük ilgi gören Devlet Destekleri Zirvesi'nin üçüncüsünü 16 Nisan tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiye kadar düzenlediğimiz zirvelerde katılımcılar tek bir etkinlikte, ihtiyaç duydukları alandaki desteklere nasıl ulaşabileceklerini öğrenme imkânına kavuştular” dedi.

Başkan Davut Çetin Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'ne; Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akdeniz ve Antalya Bilim Üniversiteleri, SGK, İŞKUR ve KOSGEB İl Müdürlükleri, BAKA, KGF, TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan uzman temsilcilerin katılacağını bildirdi. Davut Çetin, Zirve'de 13 farklı kurumun stant açacağını, 5 farklı seminer programında toplam 11 sunumla da katılımcılara bilgilendirmeler yapılacağını kaydetti.

Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'nde girişimci adaylarını, KOBİ ve büyük ölçekli işletmeleri, devlet destekleri veren kuruluşlarla bir araya getireceklerini vurgulayan Davut Çetin, etkinlikle ilgili şunları söyledi; “Bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız ve kalkınma ajansımız farklı dönemlerde reel sektöre dönük son derece faydalı teşvik ve destek paketlerini yürürlüğe koyuyor. Ancak birçok yatırımcı, girişimci, girişimci adayı açıklanan teşvik ve destekler konusunda bilgi sahibi olmadıkları için bu fırsatlardan yararlanamıyor. ATSO olarak bu nedenle üyelerimizin ve girişimci adaylarının destekler konusunda doğru bilgiye, doğru kaynaktan ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla bu zirveyi üçüncü kez düzenliyoruz. Şimdiye kadar düzenlediğimiz zirvelerde katılımcılar tek bir etkinlikte ihtiyaç duydukları alandaki desteklere nasıl ulaşabileceklerini öğrenme imkânına kavuştular”

13 kurum destekleri anlatacak

Ekinlikte 13 Kurumun Devlet Destekleri'ni anlatacağını söyleyen Başkan Davut Çetin; “Katılımcılara, İŞKUR ve SGK istihdam destekleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvikleri, Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri, Ticaret Bakanlığı Hizmet Sektörüne Yönelik Destekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri, Türk Patent ve Marka Kurumu destekleri ve Ar-Ge Destekleri anlatılacak. Üyelerimiz ilgili kurumların stantlarında konunun uzmanlarından birebir bilgi alacaklar, eş zamanlı yapılacak olan bilgilendirme seminerlerinde de devlet destekleriyle ilgili tüm sorularına cevap bulacak” ifadelerini kullandı.

Zirve, 16 Nisan'da

Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'nde önemli kurumları bir araya getirdiklerini kaydeden Başkan Davut Çetin, “Konuya ilgi duyan herkesi, 16 Nisan tarihinde ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştireceğimiz ‘Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'ne davet ediyoruz” dedi.