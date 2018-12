ATSO Antalya 4.0 Projesi kapanış toplantısı yapıldı

0 Projesi'nin ve ortaya konan birlik ve beraberliğin Türkiye'ye de örnek olmasını ümit ediyorum” dedi.

ATSO tarafından “Antalya Geleceğini Arıyor” adıyla hayata geçirilen “Antalya 4.0 Projesi” kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, ATSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, öğretim görevlileri ve sivil toplum kuruluşları başkanları katıldı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 136 yıllık tarihi boyunca Antalya'nın ekonomik ve sosyal gelişmesine katkı yapacak konuları gündeme getirdiğini ve bu yönde çalışmalar yaptığını belirtti.

Toplantının ‘kapanış' olarak adlandırılsa da aslında sürecin yeni başladığını ifade eden Çetin, “Bundan sonra daha detaylı analizlere ve eylem programlarına başlamalıyız. Bu çağda kurumların ve şirketlerin işbirliği yapmadan küresel değişim hızını yakalaması çok zordur. Sektörler, kurumlar ve kent olarak birlikte öğrenmemiz, birlikte çalışmamız gerekiyor. Dünyada bütün kentler ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ilerlemeye çalışmaktadır” dedi.

Çetin şu ifadeleri kaydetti:

“Ortak bir vizyon veya rota doğrultusunda Antalya gemisinin yelkenlerini kamusuyla, özel sektörüyle, sivil toplum örgütleriyle, vatandaşıyla hep birlikte dolduracağız. Bu düşünceyle çalışmamızın Antalya'ya ve bütün sektörlerimize yararlı olmasını diliyorum. Valimizin desteğiyle uygulamaya konan Antalya 4.0 Projesi'nin ve ortaya konan birlik ve beraberliğin Türkiye'ye de örnek olmasını ümit ediyorum.”

ATSO'nun liderliğinde başlatılmış olan Antalya Geleceğini Arıyor Antalya 4.0 kapanış toplantısında konuşan Vali Münir Karaloğlu, “ Ülkemizin, 2023-2053-2071 hedefleri var. Ülkemizi hedeflerine taşıyacak önemli illerimiz var. O illerden bir tanesi de Antalya'mızdır. Artık dünyada ülkelerden çok kentleri yarıştıran ve ülkeleri, kentlerin geleceğe taşıdığı bir dönemdeyiz. Yapacağımız çok şey var. Antalya 4.0 çalışmaların da Türkiye'nin hedeflerine ulaşması noktasında Antalya olarak vereceğimiz katkılar çok önemlidir.” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, 9 ay önce başlayan projenin bitiminde yol haritasının ve ana hatlarının belirlendiğini söyledi. Sanayi inkılabının toplumların yaşayışından, ülke politikalarına kadar geniş çaplı bir etki oluşturduğunu belirten Başkan Türel, “Ancak, günümüzde gelişen dijital teknoloji; iş yaşamı, eğitim - sağlık sistemleri ve ekonomik hayat başta olmak üzere her alanda yaşamımızı değiştirmekte bize yeni bir kapı aralamaktadır. Dijital dünyanın hayatın her alanına girmesi sanayi inkilabının etkilerinden daha az değildir. Bugün artık ağır sanayi konusunda yapılan çalışmalar kadar dijital dünyanın ana damarı olan minicik çipler de daha çok önem kazanmakta onların işlevselliği hayatın her alanını kolaylaştırmaktadır.” diye konuştu.

Toplantı Başkan Davut Çetin, Büyükşehir Başkanı Menderes Türel, Vali Münir Karaloğlu'nun açılış konuşmalarının ardından Sanayi 4.0, Turizm 4.0, Kent 4.0, Ticaret 4.0, Tarım 4.0 çalışma gruplarında görev alan akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti. Katılımcıların değerlendirmelerde bulunduğu toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Antalya 4.0 Projesiyle ilgili sonuç raporunun önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.