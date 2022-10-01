ATSO Başkan adayı Ali Bahar: "117 meclis üyesinden 66'sının oyunu aldık, müzakereler sonucunda oyumuz artabilir"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimlerinde mavi listeyle yarışan başkan adayı Ali Bahar, 117 meclis üyeliğinden 66'sını aldıklarını belirterek, "Bu sayı ileriki tarihlerde konuşacağımız müzakereler sonucunda artabilir" dedi.

ATSO hizmet binasında 76 sandıkta gerçekleşen seçimlerde 49 sektörde üyeler oy kullandı. 283 meslek komitesi üyesi ve 117 meclis üyesinin belirlendiği seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı. Mevcut Başkan Davut Çetin kırmızı listeyle, başkan adayı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar ise mavi listeyle yarıştı. Saat 17.00'da tamamlanan oy kullanma işleminin ardından başkan adayları hizmet binasının bahçesinde sonuçları takip etti. Sandıkların açılmasıyla beraber meslek komitesinden zaferle ayrılan gruplar büyük sevinç yaşadı. Ali Bahar, resmi olmayan sonuçlara göre 117 meclis üyeliğinden 66'sını alarak seçimi kendilerinin kazandığını söyledi.

Seçimi değerlendiren Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve ATSO Başkan adayı Ali Bahar, "Ali Bahar ve ekibi olarak 117 oyun minimum olarak 66'sını ekibimizle kazanmış durumdayız. Bu sayı ileriki tarihlerde konuşacağımız müzakereler sonucunda artabilir. Fakat minimum 66 oyu Ali Bahar ve ekibi kazanmış durumda" diye konuştu.