ATSO Başkanı Bahar, Antalya'da müzik yasağının kaldırılmasını değerlendirdi

Başkan Ali Bahar, yasağın kaldırılmasının Antalya il genelinde gerçekleştiğini sözlerine ekleyerek, “En kısa sürede diğer illere yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü turizm büyük bir katma değer, cari açığımızın önemli bir panzehri” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, müzik yasağının kaldırılmasının eğlence ve restoran sektörünü mutlu ettiğini söyledi. Müzik yasağı gibi birçok konuda Antalya'nın yararı olacak her faaliyette lobi çalışmalarını sürdüren ATSO Başkanı Ali Bahar, “Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 1 Temmuz 2021 tarihinde başlatılan yasağın kaldırılması biraz gecikmiş olsa da yerindedir. Gelişme, sektörlerimiz tarafından memnuniyet ve olumlu karşılandı” diye konuştu.

“Diğer şehirlerde de kaldırılmalı”

Yasağın kaldırılmasının Antalya ili sınırlı olduğunu kısa sürede diğer şehirlere de yansıtılması gerektiğini hatırlatan Başkan Ali Bahar, “Yasağın diğer şehirlerde de kaldırılacağını, birkaç gün içinde bunun da gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü turizm büyük bir katma değer, cari açığımızın önemli bir panzehri ve şu an tam zamanındayız. İvedi bir biçimde bu konuda rahatlatılması önemli diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Şehrimizin lobisini yapmayı sürdüreceğiz”

“Konunun peşini bırakmayan Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve geçmiş Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Bahar, “İlaveten 37. Grup Restoran, Yiyecek, İçecek, Eğlence Hizmetleri Meslek Komitesine, bu işin büyük bir beklenti içindeydi. Dolayısıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odamızın verdiği bu emek karşılığını buldu. Görevimiz, şehrimizin her anlamda lobisini yapabilmektir, sektörlerimizin lobisini yapabilmektir ve onların beklentilerini en düzeyde hem temsil etmek hem de karşılamaktır. Bundan sonrada 49 gurubumuzun beklentilerini karşılamak ve lobisini yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.