ATSO Başkanı Bahar: "Turizm ve ihracat ile afet bölgesini kalkındırmalıyız"

ATSO Başkanı Ali Bahar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamış olduğu yüzde 5,6 büyümeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye ekonomisinin 2022 yılında bir önceki yıla yüzde 5,6 büyümesinin güçlü bir performans olduğuna işaret eden Başkan Bahar, “Ekonomik büyümede dikkate alınması gereken önemli husus tüketim harcamalarındaki artışa karşılık ihracat ve yatırım katkısının sınırlı kalması oldu. Finansman sıkıntısı yatırım eğilimini zayıflatırken küresel ekonomideki yavaşlama cari açığımızı artıran faktör olmuştur” diye konuştu. Büyüme rakamlarının güçlü bir performans olduğunu kaydeden Başkan Bahar, “Buna rağmen son çeyrekte küresel ekonomiye bağlı olarak yavaşlama, enflasyon ve reel sektörün finansman sorunlarına bağlı olarak büyüme hızı yüzde 3,5 düzeyinde kalmıştır” ifadelerine yer verdi.

"Yeni bir kalkınma hikayesi yazmalıyız"

Deprem felaketinin yükünü omuzlayarak bölgenin yeniden inşasını hızlı bir şekilde sağlanması gerektiğini kaydeden Başkan Bahar, “Bugün düşünmemiz gereken konu ekonomik büyüme, turizm ve ihracat ile bölgemizin yaralarını nasıl sarabileceğimiz olmalıdır” dedi. Ortak akıl ve dayanışmaya işaret eden Başkan Bahar, “Türkiye ekonomisi 900 milyar dolarlık üretim gücüyle depremin 70 milyar dolarlar düzeyinde telaffuz edilen maliyetini ortak akıl, dayanışma ve planlama ile karşılayacak güçtedir. Deprem felaketine maruz kalan vatandaşlarımıza yardımların, bölgenin yeniden inşasının ve yapılacak yatırımların Türkiye ekonomisinin büyümesine pozitif katkı yapacağını unutmamalıyız” diye konuştu. Şehirlerin ayağa kaldırılması için güçlendirme çalışmalarının ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Bahar, “Deprem bölgesindeki şehirlerimizi, altyapımızı, Organize Sanayi Bölgelerimizi, tarım tesislerimizi afetlere dirençli, bölge ve Türkiye ekonomisinde yüksek verim ve katma değer elde edecek şekilde kurmak ve güçlendirmeyi yeni bir kalkınma hikayesi olarak görmek ve bu yolda hep birlikte yürümek depremde hayatını kaybedenlere, yaralılarımıza ve halen desteğe muhtaç bütün vatandaşlarımıza karşı görev ve sorumluluğumuzdur” diye konuştu.

"Son çeyrekte pozitif değişim"

Tarım sektöründe büyümenin kuraklık ve girdi maliyetlerindeki artışa bağlı olarak 2022'de daraldığını belirten Başkan Bahar, “Sanayi sektörü yıllık büyümesi yüzde 3,3 oranında kalmış, son çeyrekte yüzde 3 gerilemiş durumda. En çarpıcı nokta ise büyüme verilerinde inşaat sektöründe 5 yıldan bu yana devam eden daralmanın sürüyor olması ve son çeyrekteki pozitif değişime rağmen yıllık yüzde 8,4 gibi ciddi bir gerileme yaşanmış olmadı” diye konuştu. Ülke genelinde konut fiyatları ve kiralardaki yüksek artışın bir kaynağının inşaat faaliyetlerindeki yavaşlama olduğunun görüldüğünü dile getiren Başkan Bahar, “Tarım ve inşaat sektörlerindeki daralmaya, sanayi sektörü büyümesindeki yavaşlamaya rağmen Türkiye ekonomisi 2022 yılında başta turizm olmak üzere hizmet sektöründeki büyümeden güç almıştır. Ticaret, ulaştırma ve turizmde toplam büyüme yüzde 11,7 düzeyinde gerçekleşerek büyümeye en güçlü katkıyı yapmıştır. Dikkat çekici diğer nokta ise finans ve sigorta sektöründeki yüzde 21,8'e ulaşan büyüme oranıdır” dedi. Ekonomik büyümede dikkate alınması gereken noktaların altını çizen Başkan Bahar, “En önemli hususun tüketim harcamalarındaki artışa karşılık ihracat ve yatırım katkısının sınırlı kalmasıdır. Finansman sıkıntısı yatırım eğilimini zayıflatırken küresel ekonomideki yavaşlama cari açığımızı artıran faktör olmuştur” açıklamasını yaptı.