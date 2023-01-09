ATSO Başkanı Bahar'dan turistik işletmelere finansman destek talebi

Turizm içerikli bir açıklama yapan ATSO Başkanı Ali Bahar, turizm işletmelerinin ayakta kalması ve 2023 sezonuna hazırlanması için finansman sorununun çözüme kavuşturulmasının zaruri olduğuna dikkat çekti. Bahar, tarımda olduğu gibi turizmde de kredi imkanları ve ödeme takviminde sezonluk çalışma koşullarının dikkate alınmasını; BDDK, EPDK, SGK, TBB gibi kurumlar, bankalar ve enerji dağıtım şirketlerinden özellikle küçük işletmeler için finansman ve ödeme takvimi geliştirmelerini talep etti.

"6 ay kapalı işletmeler sabit maliyetlerini karşılamakta zorlanıyor"

"Antalya turizminin 2022 yılını ziyaretçi sayısında yüzde 48 artışla 2019 yılına yakın bir düzeyde tamamladığını aktaran Başkan Bahar, "2022 yılında Rusya Federasyonu ve Ukrayna'da yaşanan gelişmeler Antalya için özel bir durum oluşturmuş, tarifeli seferlerle gelen ziyaretçi sayısı ve uluslararası transfer amaçlı gelişler de artmıştır. Bununla birlikte Kasım ve Aralık aylarında ziyaretçi sayımızın 300 bin gibi bir düzeye çıkmasına rağmen Ağustos ayındaki yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçi sayısıyla karşılaştırıldığında il olarak 12 ay turizm hedefimizin uzağında kaldığı ve turizm faaliyetimizin kış aylarında yüzde 80-90 oranında azaldığı görülmektedir. Turizm beldelerimizde çok sayıda konaklama tesisi, hizmet ve ticaret işletmesi Kasım ayı itibarıyla işlerini tatil etmekte ve 6 ay boyunca gelir elde etmeden sabit maliyetlerini karşılamak zorunda kalmaktadırlar" diye konuştu.

Turizmde mevsimlik işsizlik ve yetişmiş iş gücü kaybı sorunu

Turizmde mevsimlik işsizlik ve yetişmiş iş gücü kaybının uzun yıllardır konuşulan ve çözüme kavuşmayan bir sorun olduğuna işaret eden Bahar, "Buna ilave olarak kira, elektrik başta olmak üzere sabit maliyetlerin artması nedeniyle birçok işletme finansman sıkıntısı da yaşamaya başlamıştır. Maliyetlerin ve ödeme hacimlerinin bu denli arttığı bir dönemde finansmana erişimin zorlaşması en fazla turizmde sezonluk çalışan ve kış aylarında kapanan işletmeleri etkilemeye başlamıştır. İşletmelerin ayakta kalması ve 2023 sezonuna hazırlanması için finansman sorununun çözüme kavuşturulması zaruridir. Bu doğrultuda tarım sektörü kredi ve ödemelerinde nasıl ekim, hasat mevsimleri dikkate alınıyorsa, turizmde de kredi imkanları ve ödeme takviminde sezonluk çalışma koşullarının dikkate alınmasının zamanı gelmiştir" dedi.

"Kurumlarımızdan yenilikçi çözümler bekliyoruz"

BDDK, EPDK, SGK, TBB gibi kurumların, bankaların, enerji dağıtım şirketlerinin bu konuyu ayrı ayrı ele almasını ve küçük işletmeler için finansman ve ödeme takvimleri geliştirmesini talep eden Bahar, "Bu çerçevede KGF kredi paketlerinde sezonluk çalışan işletmelere dönük bir paket düşünülmeli, işletmelere Mayıs ve Haziran ayına kadar ödeme erteleme imkanı sağlanmalı, mesleki eğitim kursları işgücü niteliğini yükselten ve istihdama destek sağlayan daha geniş bir çerçeveye kavuşturulmalı, turizm çalışanlarına kış aylarında mesleki eğitim desteği sağlanarak mağdur olmaları önlenmelidir. Kurumlarımızdan sorunları kanıtlamak yerine bu tür yenilikçi çözümler geliştirme yönünde daha dinamik bir tavır bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.