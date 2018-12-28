ATSO Başkanı Çetin: "2019 yılında turizmde yeni bir zirve yapabiliriz"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın 2019 yılında turizm sektöründe beklentilerinin olumlu olduğunu belirterek "Eğer bu trend ve kur avantajı devam ederse, turizmde gelecek yıl yeni bir zirve yapabiliriz" dedi.

ATSO'nun aralık ayı olağan meclis toplantısı, Süleyman Özer başkanlığında ATSO meclis salonunda gerçekleştirildi.

2018 yılının son meclis toplantısında gündeme ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Çetin, toptancı hallerde komisyonculuğu zorlaştıracak hükümler içeren bir taslağın gündeme geldiğini belirterek, yaptıkları toplantının ardından ilk taslak yerine daha gerçekçi bir model üzerinde çalışma başlatıldığını hatırlattı.

Komisyonculuğa son verilmemesini ve üretici birliklerinin de hallerde komisyoncuyla birlikte olmasının doğru olacağını dile getirdiklerini aktaran Çetin, Bu tür önemli düzenlemelerin bizlerin de görüşleri alınarak hazırlanması gerekiyor. Yeni bir somut gelişme olursa gerekli girişimlerde bulunacağız" dedi.

Müze açıklaması

Müzenin EXPO alanına taşınması konusuna da değinen Başkan Çetin, "Birkaç aydır bu konuda görüşmeler yapıyoruz. Burada önemli olan Antalya için en güzel seçeneğin bulunması ve uygulanmasıdır. Antalya müzesinin yerinin tarihi bir anlamı vardır. Orada karayolları sosyal tesis alanını da kapsayacak şekilde uluslararası yarışmayla yeni bir proje yapılmalıdır. Böylece Antalya güzel bir sembol eser kazanır, Antalya'da kent turizmine, kent ticaretine fayda sağlar" ifadelerine yer verdi.

Bilişim fuarı hedefi

Antalya 4.0 vizyonunun bir defada yazılıp bitecek bir konu olmadığının altını çizen Davut Çetin, sürekli yenilenmesi ve genişletilmesi gereken bir çalışma olduğunu vurguladı.

Çetin, en önemli hedeflerinden birinin Antalya'ya bilişim fuarı getirmek olduğunu işaret etti.

Dengeli bir dış politika

Türkiye'nin 2018 yılında genel seçimler gibi önemli olaylar yaşadığını anımsatan Çetin, "Dış politikada Avrupa ile ilişkilerde düzelme oldu, ABD ile rahip Brunson olayı yaşandı, sonra ilişkiler düzeldi. Son olarak başkan Trump'ın Suriye'den çekileceklerini açıklaması büyük bir olaydır. Türkiye'nin daha dengeli bir dış politika yürütmesi isabetli olmuştur. Temennimiz Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün kurulması, bölgeye demokrasi ve istikrar gelmesi, bütün bölgenin terörden temizlenmesidir. Dış politikadaki olumlu gelişmeleri demokratikleşme ve ekonomi alanlarında da görmeyi arzu ediyoruz. 2019, demokrasi ve ekonomide reformlar yılı olmalıdır" diye konuştu.

"Yavaşlama devam edecek"

2018 yılının ekonomide 2009 sonrasındaki en olumsuz yıl olduğunu kaydeden Davut Çetin, "Bu yılın son üç ayında ekonomide küçülme olduğunu öncü göstergeler ortaya koymaktadır. Önümüzdeki 4-5 ay daha ekonomide yavaşlama devam edecek. Birçok kurum 2019'da Türkiye ekonomisinde küçülme bekliyor. Eksi 3 bekleyen kurumlar var, ama artı 3 bekleyen kurum yok. İlk iki çeyrek sert küçülme zaten artık herkesin kabul ettiği bir durum, üçüncü çeyrekten sonra büyüme başlasa, yıllık büyüme pozitif olsa bile düşük kalacak" ifadelerine yer verdi.

"Ekonomide finansman sorunu"

Gelişmiş ülkelerin yüzde 3'e yakın büyüdüğü bir dönemde ekonomide resesyon veya stagflasyonu konuştuklarının altını çizen Çetin, "Ekonomide finansman sorunu devam etmektedir. Bedelli askerlik ve imar barışından 20 milyardan fazla gelir sağlanmıştır. Bu kaynak vergi indirimlerine gitmiştir, bütçe açığının bu yıl 70 milyarı geçmesi beklenmektedir. 2019 yılı, dünyada paranın azalacağı, dünya ekonomisinde yavaşlamanın başlayacağı bir yıl olmaya adaydır. Bu beklentiler nedeniyle son günlerde borsalarda ve petrol fiyatında sert düşüşler yaşanmaktadır. Avro-dolar paritesinin önce 1.1'e daha sonra 1.20 yönünde hareketi beklenmektedir" dedi.

Devletin aldığı önlemler

"Türkiye'de dövizin seyri dışarıdan sermaye girişine, bizim faiz oranlarımıza ve dünyaya güven vermemize bağlı olacaktır" diyen Çetin konuşmasına şöyle devam etti:

"Enflasyonda kırılma olana kadar faizlerde büyük indirim yapılamaz. Bu politika devam ederse dövizde enflasyona paralel bir artış beklemek gerçekçi olacaktır. Devletimizin son dönemde birçok önlem aldığı ortadadır. Vergi indirimi, elektrik indirimi, makine ve teçhizat alımında KDV kaldırılması gibi adımlar önemli bir çabadır. Konut kredisi kampanyaları kamu bankaları katkısıyla devam ettirildi. Yeni işe alınan personelin primini devlet üstleniyor. Bunlar önemli kararlardır, destekliyoruz."

Ekonomideki daralma

Ekonomide daralmanın devam ettiğine değinen Davut Çetin, "İnşaat sektörünü desteklemek için KDV ve tapu harcı indirimi yapıldı. Ekimde konut satışı arttı, fakat kasımda bir etki kalmadı ve sert düşüş oldu. Otomotivde vergi indirimi ekim ayına göre canlılık sağladı, fakat kasımda otomobil ve hafif ticaride geçen yıla göre düşüş yüzde 42 oldu. Beyaz eşyada vergi indirimine rağmen kasım ayı satışları geçen yılın yüzde 21 altında kaldı. Reel sektördeki sıkıntılar ciddiye almalı ve gerçekçi konuşmalıyız. Biz hata yapmazsak, doğru teşhis, doğru tedaviyle devam edersek, borçlu firmalar düzelmeye başlar, kredi dönüşleri başlar, yabancı sermaye girişi başlar ve toparlanmaya başlarız. Ekonomide güven verici reform adımları atarsak sermaye girişi artabilir. Bunu yapmazsak 2019 da kayıp yıl olabilir" dedi. Asgari ücretin yüzde 26 artmasına rağmen prim indiriminin yapılmadığına değinen Çetin, bu şekilde bütün maliyetin işverene yüklenmesini eleştirdi.

"Türkiye'de reformlardan başka yol yok"

2019 yılı için prim indirimi getirilmesini ve zorunlu istihdam düzenlemelerinden vazgeçilmesi gerektiğini işaret eden Çetin, "Elektriğe, doğal gaza indirim, otomotiv ve beyaz eşyada KDV indirimi, ekmek ve toplu ulaşıma zam yapılmamasıyla enflasyon baskılanmaya çalışılmaktadır. Enflasyon bu önlemlerle geçici olarak düşecektir ama önemli olan kalıcı istikrardır. Ekonomide mucize yoktur, Türkiye için reformlardan başka bir yol da yoktur. Kayıt dışı ekonominin azaltılması, vergi reformu, imar rantının vergilendirilmesi, kayıt dışı istihdamın azaltılması, SGK prim indirimi, enerji ve diğer temel girdi sektörlerinde rekabetin artırılması gibi reformların hızla ele alınması, ekonomideki yükün adil bir şekilde paylaştırılması gereklidir" diye konuştu.

"Sıkıntı verilere tam yansımadı"

Antalya'nın 2018 yılında turizmdeki artış sayesinde nefes aldığını belirten Çetin, "Fakat diğer sektörlerimizde maliyet artışları ve finansman zorluğunun oluşturduğu sıkıntılar artmaktadır. Henüz ekonomideki sıkıntı verilere tam olarak yansımamıştır. Antalya verileri Türkiye ortalamasının üzerinde olmaya devam etmektedir. 2018 yılını turizmde yüzde 30, vergi tahsilatında yüzde 34, konut satışında yüzde 5 artışla kapatıyoruz. Karşılıksız çek oranı geçen yıl ile aynıdır. Bu yıl kredi artışımız aynı olmasına rağmen, mevduat artışında ve KDV tahsilatında fark atmış durumdayız. Antalya'da takibe düşen kredi oranı yüzde 3.3 olmuştur. Hazirana göre bir miktar artmıştır ama geçen yıla göre henüz normal düzeyde görünmektedir" dedi.

"2019 turizmde zirve olabilir"

Antalya'nın 2019 yılında turizm sektöründe beklentilerinin olumlu olduğunu işaret eden Çetin, "Almanya'da kasım ayındaki paket tur satışlarında İspanya, Yunanistan satışlarında ciddi düşüş görülürken, Antalya yüzde 54 artışla ilk sırada gelmektedir. Eğer bu trend ve kur avantajı devam ederse, turizmde gelecek yıl yeni bir zirve yapabiliriz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız dijital tanıtımda yeni adımlar atmaya hazırlanmaktadır. Dijital tanıtım turizme iyi bir destek olacaktır. Antalya olarak biz de sezona mobil aplikasyonları ve akıllı kartları yetiştirmeye çalışmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Havalimanında güvenlik ücretinin alınması

Havalimanlarında yurt dışı çıkışlarına güvenlik ücreti olarak 3 avro alınacağı, bunun yarısının Devlet Hava Meydanları İşletmesine, yarısının havalimanı işletmecisine verileceğinin gündeme geldiğini aktaran Çetin, "Biz turizm tanıtım fonuna destek için bu uygulamayı istemiştik, şimdi bu gelişmeyle karşılaştık, bunu da anlamadık. Eğer bir fon oluşturulacaksa bunun 1 avro'su kent tanıtımı için kullanılmalıdır. Bu konuda net bir açıklama yapılmalıdır" dedi.

"Müzeler şehrin içinde kalmalıdır"

Müzelerin şehrin içinde daha etkin kullanılması gerektiğini vurgulayan Çetin, "Yeri burada kalsın, depodaki eserler sergilensin. Burada yapılmasını sağlayalım. Karayolları arazisi müze alanına dahil edilmesi önemlidir. Şehrin içinden müzenin gitmesi turizme ve kent ticaretine ciddi bir darbe vuracaktır. Şehrin içinde çok daha fazla müze olmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

Çetin, 2019 yılı tahmini bütçelerinin 36 milyon olacağını bildirdi.

Aidat tarifesi hakkında bilgi veren Çetin, 2019 yılı tarifenin 256 ile 450 lira arasında olacağını kaydetti.