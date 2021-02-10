ATSO Başkanı Çetin: "Antalya ekonomisinin toparlanması için bankalara büyük iş düşüyor"

ATSO Başkanı Davut Çetin, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebiyle ekonomik anlamda kayıp bir yılı geride bıraktıklarını belirterek " Antalya'nın turizme bağlı ekonomisi bu süreçte çok büyük bir hasar yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Antalya için artık bu yılın toparlanma yılı olmasını istiyoruz. Bu toparlanma sırasında bankalarımıza da çok büyük görevler düşüyor” dedi.

Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Arıöz ve heyeti, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti. Vakıfbank'ın kredi çalışmaları ve projelerini dinleyen Başkan Davut Çetin, Arıöz'e ATSO üyelerinin kredi talep ve önerilerini aktardı.

Kira, vergi ve ödemeler işliyor, kasaya giren para yok

Pandemiden en çok Antalya ekonomisinin etkilendiğini söyleyerek sözlerine başlayan ATSO Başkanı Davut Çetin, “Kent olarak turizmde zirveyi yaşadığımız 2019 yılının ardından dünyayı etkisi altına alan COVID 19 pandemisi dolayısıyla ekonomik anlamda kayıp bir yılı geride bıraktık. Antalya'nın turizme bağlı ekonomisi bu süreçte çok büyük bir hasar yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Antalya için artık bu yılın toparlanma yılı olmasını istiyoruz. Bu toparlanma sırasında bankalarımıza da çok büyük görevler düşüyor” şeklinde konuştu.

ATSO üyelerinin finansmana ve krediye ulaşması konusunun pandeminin başında olduğu gibi şu anda da çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Davut Çetin, “Halen genelge ile kapalı olan üyelerimiz var. Bunun yanında işlerinde büyük düşüş yaşayan üyelerimiz de bulunuyor. Bu üyelerimizin kiraları, vergileri ve ödemeleri işlemeye devam ediyor. Ancak üyelerimizin kasasına giren bir gelir yok. Şu an en büyük ihtiyacımız bu üyelerimizi ayakta tutacak desteklerdir” dedi.

Küçük otellere renovasyon, seyahat acentelerine teminatsız kredi ihtiyacı var

Kentlere özel kredi paketlerinin de oluşturulması gerektiğini ifade eden Başkan Davut Çetin, “Pandemi sonrasında özellikle gelişen butik turizm ve eko turizmin geliştirilmesi için küçük otellere renovasyon kredisi çok yararlı olacaktır. Bunun yanında küçük ve orta ölçekli seyahat acentelerimizin teminatsız kredi desteği ihtiyacı devam ediyor. Bu sektörlerdeki üyelerimizin pandemi sonrası dönemine hazırlanması ve ayakta kalabilmesi için düşük faizli ve kolay ulaşılır kredilere ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Üretim, yatırım ve ihracat faaliyetlerini desteklemek için 40 milyar TL'lik paket

Vakıfbank olarak pandeminin başından bugüne kadar ellerinden gelen desteği sağladıklarını ifade eden Bölge Müdürü Mehmet Arıöz, “Şimdi de üretim, yatırım ve ihracata dönük faaliyetlerini desteklemek amacıyla 40 milyar TL'lik bir kredi paketini hayata geçirdik” dedi.

Yeni kredi ile imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla yatırım yapacak olan firmalar başta olmak üzere stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren firmalara TL ve döviz olarak düşük faizli finansman desteği sağlanacağını dile getiren Arıöz, “Bu kredinin en önemli yanı faiz oranı. Bu kredimiz TCMB politika faiz oranına endeksli şekilde kullandırılacak olmasıyla Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip. ‘Çıpa Kredisi' faiz oranı, Merkez Bankası politika faiz oranına bağlı olarak aşağı yönlü değişecek ve kredi vadesi boyunca yukarı yönlü bir faiz artışı de yapılmayacaktır. Yani politika faizi aşağı indiğinde kredi faizi aşağı inecek ama arttığı zaman bir değişiklik olmayacak” ifadelerini kullandı.

72 aya kadar 1 yıl ödemesiz kredi

Politika faizine endeksli Çıpa Kredisi'nin 12 ay ile 72 ay arasında değişik vadelerle kullandırıldığını ifade eden Bölge Müdürü Arıöz, “Bu kredimizde firmalarımızın ihtiyaçları ve nakit akışına göre 1 yıla kadar ödemesiz dönem uygulanabiliyor” şeklinde konuştu. Kredinin ilk hedefinin ihracat ve imalat sektöründeki işletmeler olduğunu dile getiren Arıöz, “Kredileri 3 başlık ile sunuyoruz. Çıpa Opex İşletme Kredisi ile firmanın, faaliyetlerine devam etmek amacıyla verdiğimiz ihtiyaç kredisi. İkinci olarak Çıpa Makine ve Araç Alımı Kredisi ile firmanın yapacağı makine alımı ile faaliyetlerinde kullanılmak üzere alacağı araçlara destek sağlıyoruz. Son olarak da Çıpa Proje Kredisi ile firmaların, kapasite artışı, büyüme/genişleme, yeni yatırım gibi projelerinde ihtiyaç duyacakları finansmanı sağlamak amacıyla yanlarında olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.