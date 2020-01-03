ATSO Başkanı Çetin: "Batı Akdeniz'de enflasyon Türkiye ortalamasının üzerinde"

ATSO Başkanı Davut Çetin, "Bölgemiz enflasyonu aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde olmakla birlikte, Bölgemiz 26 bölge arasında aylık bazda 13., yıllık bazda 9'uncu sırada kalmıştır" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verilerine ilişlin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun 2018 yılı sonundaki yüzde 25 düzeyinden mevcut düzeylere gerilemesinin fiyat istikrarı adına olumlu olduğunu söyleyen Başkan Çetin, enflasyonla mücadele sorununun halen devam ettiğini, Merkez Bankası'nın TL'ye güven tesisi için orta ve uzun vadeli kararlı politika duruşuna önem vermesi gerektiğini vurguladı. Çetin, "2019 yılını TÜFE'de yüzde 0.74, ÜFE'de yüzde 0.69 Aralık enflasyonu ve TÜFE'de yüzde 11.84, ÜFE'de yüzde 7.36 yıllık enflasyonla tamamlamış bulunuyoruz. Aralık enflasyonu ilk bakışta klasik “Antalya enflasyonu” izlenimi vermektedir. En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler yüzde 30,76 ile patlıcan, yüzde 25,07 ile kuru soğan ve yüzde 17,33 ile domatestir. Aralık ayında fiyat artışı sebze ve meyvede yüzde 6, gıda sepetinde yüzde 2.9 olarak gerçekleşmiş, tüketici enflasyonu gıda fiyatlarından kaynaklanmış ve beklentileri aşmıştır. Bununla birlikte, sebze ve meyvede yıllık enflasyonun yüzde 2.9'da kaldığına, Aralık ayında hava sıcaklıklarının sona ermesiyle fiyatların mevsim normallerine geldiğine dikkat edilmelidir" diye belirtti.

"İşlenmiş gıda ürünleri"

"Enflasyonda asıl bakılması gereken yer işlenmiş gıda ürünleridir" diyen Çetin, "İşlenmiş gıdada aylık enflasyon yüzde 2, yıllık enflasyon yüzde 15.3 oranlarıyla çok daha önemli bir boyutta kalmıştır. Yıllık bazda ise en yüksek artışların da sırasıyla yüzde 43,12 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 14,46 ile eğitim, yüzde 13,63 ile sağlık gruplarında gerçekleştiği görülmektedir. ÜFE'de aylık yüzde 0.69, yıllık yüzde 7.36 yükselişin yaklaşık yarısı gıda grubu kaynaklı olmuştur. Baz etkisi, ekonomide durgunluk, küresel ekonomideki yavaşlama ve petrol fiyatlarındaki yatay seyir 2019 yılında üretici enflasyonunun düşük kalmasını sağlamıştır.

"Enflasyonla mücadele sorunumuz devam ediyor"

Enflasyonun 2018 yılı sonundaki yüzde 25 düzeyinden bu düzeylere gerilemesi fiyat istikrarı adına olumlu bir gelişme olmuştur. Kuşkusuz hissedilen enflasyon olarak isimlendirebileceğimiz ortalama enflasyon halen yüzde 15 gibi yüksek bir orandadır. Önümüzdeki döneme ilişkin sinyaller barındıran çekirdek enflasyon manşet enflasyona yakın düzeyde kalmaktadır, dolayısıyla enflasyonla mücadele sorunumuz devam etmektedir" dedi.

"Reel sektörün üzerindeki yük azaltılmalı"

Asgari ücrette yüzde 15 artışın, çalışanları çok mutlu etmemekle birlikte reel sektörde maliyetleri artıran bir faktör olduğunu belirten Çetin, "Ekonomi yönetimi bütçe disipliniyle reel sektör üzerindeki yükün azaltılması yönünde KDV indirimi gibi çabalarını sürdürmelidir. ABD ve İran gerilimi ve diğer jeopolitik riskler de Merkez Bankası'nın dikkatli olmasını, kredi ve mevduat faizlerinde gerçekçi adımlar atılmasını gerektirmektedir. TL'ye güven tesisi için karşılık oranları gibi düzenlemelerle birlikte orta ve uzun vadeli kararlı politika duruşuna önem verilmelidir" ifadelerinde bulundu.

"Batı Akdeniz'de aylık ve yıllık enflasyon Türkiye ortalamasının üzerinde"

"Batı Akdeniz Bölgesi TÜFE oranı, aylık yüzde 0,79, yıllık bazda yüzde 12,33 olarak gerçekleşmiştir" diyen Çetin, "Bölgemiz enflasyonu aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde olmakla birlikte, Bölgemiz 26 bölge arasında aylık bazda 13., yıllık bazda 9'uncu sırada kalmıştır. Bölgemiz Aralık ayı enflasyonunda ana harcama grupları itibariyle en yüksek artış yüzde 2,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 0,57 ile sağlık gruplarında kaydedilmiştir. Giyim ve ayakkabı grubunda ise yüzde 0,48, eğlence ve kültür grubunda 0,37, ev eşyası hizmetler grubunda ise 0,11 düşüş gözlenmiştir. Yıllık enflasyonda ise en yüksek artış yüzde 43,12 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 14,46 ile eğitim ve yüzde 13,63 ile sağlık gruplarında gerçekleşmiştir" dedi.