ATSO Başkanı Çetin: "Bayram sonrasında Antalya'mıza bekliyoruz"

ATSO Başkanı Davut Çetin, "Biz Antalya olarak özellikle bayramlarda ülkemizin dört bir yanından yüz binlerce insanımızı kentimizde misafir etmeye alışmış bir kentiz. Bu vesileyle bayramda Antalya'ya gelemeyecek olan ama kalbi Antalya sevgisiyle atan dostlarımızı da çok özlediğimizi ve bayram sonrasında dört gözle kentimize beklediğimizi ifade etmek isterim" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak ATSO üyelerinin, Antalyalıların ve tüm İslam alemi'nin Ramazan Bayramını kutladı. Davut Çetin mesajında, "Covid 19 salgını nedeniyle bu yıl farklı bir Ramazan ayı yaşadık. Ramazan bayramını da buruk karşılıyoruz. Bizim geleneğimizde Ramazan Bayramında tüm sevdiklerimizle, komşularımızla bir arada olmak vardır. Ancak pandemi süreci geleneksel kutlama alışkanlıklarımıza en azından bu yıl dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Küresel salgın her şeyin önüne geçti. Ülke olarak bu zor dönemde iyi bir sınav verdik ve veriyoruz. Ramazan Bayramı sonrasında normalleşme sürecinin başarıyla sürdürülmesini diliyorum. Umarım ülkemiz ve dünya bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya kalmaz. Bayramları anlamlı kılan yardımlaşma ve gönül gönle olma duygusudur. Bayramlar manevi duyguların yükseldiği, kırgınlıkların, küslüklerin geride bırakıldığı özel günlerdir. Ramazan Bayramı Müslümanların birbiriyle kucaklaşma günüdür. Sevgiyi ve paylaşmayı ne kadar çoğaltabilirsek yaşadığımız dünya o kadar güzelleşecek, huzur dolu olacaktır. Bu anlamlı günlerde; başta aile büyüklerimiz olmak üzere tüm akraba eş ve dostlarımızı, öksüz ve yetimlerimizi her zamankinden daha fazla hatırlamalıyız. Bu bayram belki sevdiklerimizi, akrabalarımızı komşularımızı ziyaret edemeyeceğiz, büyüklerimizin ellerini öpemeyeceğiz, küçüklerimize sarılamayacağız ama biliyoruz ki bugünler de geçecek. Biz Antalya olarak özellikle bayramlarda ülkemizin dört bir yanından yüzbinlerce insanımızı kentimizde misafir etmeye alışmış bir kentiz. Bu vesileyle bayramda Antalya'ya gelemeyecek olan ama kalbi Antalya sevgisiyle atan dostlarımızı da çok özlediğimizi ve bayram sonrasında dört gözle kentimize beklediğimizi ifade etmek isterim Ramazan Bayramı'nın ekonomide de bereketli bir sürecin de habercisi olmasını diliyorum. Bütün insanların kalplerine sevgiyi, kardeşliği ve güzellikleri doldurduğu bayram sevinçlerinin kalıcı olması dileğiyle, herkesin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerinde bulundu.