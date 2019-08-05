ATSO Başkanı Çetin: "Dövizdeki sakin seyir, süreci destekliyor"

Enflasyon rakamlarını değerlendiren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "Dövizdeki sakin seyir, küresel ekonomide yavaşlama ve ticaret savaşları ve enerji başta olmak üzere temel girdilerde maliyet artışlarını sınırlayarak bu süreci desteklemektedir. Bölgemizde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre sırasıyla en yüksek artış yüzde 4,06 ile ulaştırma ve yüzde 3,58 ile konut gruplarında olmuştur" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz Ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonda gelecek aylarda baz etkisine bağlı geçici bir düşüş trendinin görüleceğini ancak yıl sonuna doğru tekrar yüzde 14'lere çıkılacağını tahmin ettiklerini kaydeden Başkan Çetin, yüksek enflasyon beklentilerinin katılaşmasını önleyecek bir enflasyonla mücadele politikasının önemine vurgu yaptı. Çetin, "2019 Temmuz ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE'de yüzde 1,36, Yİ-ÜFE'de yüzde -0,99 olarak açıklanmıştır. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 16,65 yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 21,66 olmuştur. Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 4,46 ile ulaştırma ve yüzde 4,24 ile ev eşyası grubunda gerçekleşmiş, buna karşılık giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 3,20, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ise yüzde 1,11 ile düşüş gözlenmiştir. Temmuz ayının zam şampiyonu yüzde 29,18'lik artışla yurt içi turlar olmuştur. En fazla düşüş ise yüzde 27,91 ile karpuzda, yüzde 25,87 ile patlıcanda ve yüzde 23,34 ile salatalıkta olmuştur" diye belirtti.

"Vergi teşviklerinin kalkması enflasyonu arttırdı"

Vergi teşviklerinin kalkmasının, elektrik ve şeker zamlarının enflasyonu artırdığını aktaran Çetin, "Tüketici enflasyonunda beklentilere yakın düzeyde gerçekleşen enflasyonda mobilya, otomotiv ve dayanıklı mallarda vergi teşviklerinin kalkması, elektrik ve şeker fiyatlarına yapılan zamlar olumsuz rol oynamıştır. Buna karşılık sebze-meyve ve giyimdeki mevsimlik fiyat düşüşleri enflasyonu düşürücü yönde katkı yapmıştır. Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklanan doğal gaz ve sigara fiyatlarındaki artışların etkilerini ağustos ayı enflasyonunda göreceğiz. Sebze-meyve fiyatlarındaki düşüş bu grupta yıllık enflasyonu yüzde 4,30'a indirmiştir. Yıllık giyim enflasyonu yüzde 3,95 oranına inmiş görünmektedir. Enflasyon düşüşünde bu mevsimsel etkiler özel kapsamlı enflasyon hesaplamasında da görülebilmektedir. Nitekim mevsimlik etki hariç yıllık enflasyon veya çekirdek enflasyon aylık yüzde 2,1 artışla yüzde 18,23 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleşmiştir" dedi.

"Üretici ile tüketici enflasyonu farkı bir miktar kapandı"

Üretici enflasyonunun 2019 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde -0,99, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,02 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,66 olarak gerçekleştiğini belirtti. Çetin, "ÜFE gerilemesinde yine meyve-sebze fiyatları yanı sıra demir-çelik ve tekstil fiyatlarındaki gerileme etkili olmuştur. Üretici fiyatlarındaki enflasyon halen yüksek olsa da TÜFE ve Yİ-ÜFE makasının bir miktar kapandığını görüyoruz. Bu farkın kapanması tüketici fiyatları üzerindeki baskıyı bir miktar azaltacaktır. Dövizdeki sakin seyir, küresel ekonomide yavaşlama ve ticaret savaşları enerji başta olmak üzere temel girdilerde maliyet artışlarını sınırlayarak bu süreci desteklemektedir" ifadelerinde bulundu.

"Kalıcı tek haneli enflasyon için yapısal önlemler gerekiyor"

Enflasyonda gelecek aylarda baz etkisine bağlı geçici bir düşüş trendi görüleceğini değerlendiren Çetin, "Bununla birlikte yıl sonunda yeniden yüzde 14'ler düzeyine çıkılacağını tahmin ediyoruz. Bu noktada asıl önemli konu yüksek enflasyon beklentilerinin katılaşmasını önleyecek bir enflasyonla mücadele politikasının izlenip izlenmeyeceğidir. Kalıcı tek haneli enflasyon için iç pazarda durgunluk ve bütçe açığı sorunlarının kredi genişlemesi ve zamlarla değil, yapısal önlemlerle çözülmesi daha doğru olacaktır" mesajını verdi.

"Batı Akdeniz'de enflasyon Türkiye ortalamasının üzerinde"

"Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık yüzde 1,47, yedi aylık yüzde 7,48 ve yıllık bazda yüzde 17,43 olarak gerçekleşmiştir" diyen Çetin, enflasyonun aylık, yedi aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde kaldığını söyledi. Çetin, "Bu oranlara göre Batı Akdeniz Bölgesi, 26 bölge arasında aylık bazda 10.sırada, yedi aylık bazda 4. sırada, yıllık bazda ise 13. bölge konumunda yer almıştır. Bölgemizde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre sırasıyla en yüksek artış yüzde 4,06 ile ulaştırma ve yüzde 3,58 ile konut gruplarında olmuştur. Giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 5,76 ve gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ise yüzde 0,39 düşüş gözlenmiştir" ifadelerini kullandı.