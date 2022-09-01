ATSO Başkanı Çetin: “Elektrik faturalarında tarife artışları bir süre önceden ilan edilmelidir”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, elektrik faturalarındaki artışı hatırlatıp, firmaların sipariş aldıktan sonra maliyet artışıyla zarar ettiğine dikkat çekerek, "Elektrik fiyatı bir günde değişmemeli, tarife artışları bir süre önceden ilan edilmelidir. Son olarak, ülke genelinde daha fazla enerji tasarrufu, verimlilik ve güneş enerjisiyle dışa bağımlılığı hızla azaltmamız gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Bu üç alanın her birinde daha hızlı ilerlemeliyiz” dedi.

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılan son zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Davut Çetin, “BOTAŞ, 1 Eylül itibarıyla doğal gaz tarifelerine konutlarda yüzde 20,4, KOBİ'lerde yüzde 47,6, sanayide yüzde 50,8 artış yapmış; EPDK da yine elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetlerde yüzde 20, ticarethanelerde yüzde 30, sanayide yüzde 50 artışa gitmiştir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çetin, “BOTAŞ ve EPDK açıklamalarında küresel piyasalardaki fiyat artışları gerekçe gösterilmekte, Avrupa fiyatları örnek verilmektedir. Avrupa ülkeleri Rusya'dan alımı kesmekte, bu nedenle fiyatlar artmaktadır. Ülkemiz doğal gazı boru hatlarıyla, yüzde 43'ünü Rusya'dan, yüzde 22'sini İran'dan, yüzde 19'unu Azerbaycan'dan almaktadır. Bizim uzun vadeli sabit fiyat anlaşmasıyla spot fiyat artışlarından korunmamız gerekir” şeklinde konuştu.

“İmkanların zorlanabileceğini düşünüyorum”

Enflasyonu önlemek için enerjide mevcut sübvansiyonların artırılmasının da üzerinde durulması gereken bir husus olduğunu belirten Çetin, “Vergi geliri artışı sayesinde bütçemiz 7 ayda 29 milyar lira fazla vermiştir. Bu konudaki imkanların zorlanabileceğini düşünüyorum” dedi.

“Tarife artışları bir süre önceden ilan edilmelidir”

Firmaların sipariş aldıktan sonra maliyet artışıyla zarar etmesine dikkati çeken Çetin, “Elektrik fiyatı bir günde değişmemeli, tarife artışları bir süre önceden ilan edilmelidir. Son olarak, ülke genelinde daha fazla enerji tasarrufu, verimlilik ve güneş enerjisiyle dışa bağımlılığı hızla azaltmamız gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Bu üç alanın her birinde daha hızlı ilerlemeliyiz” şeklinde konuştu.