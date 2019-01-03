ATSO Başkanı Çetin: "Enflasyonun riskleri devam ediyor"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan Davut Çetin, enflasyonda yavaşlamanın ve Aralık'ta kaydedilen düşüşün sevindirici olduğunu, fakat mevcut enflasyon risklerinin devam ettiğini söyledi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkan Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonda yavaşlamanın ve Aralık'ta kaydedilen düşüşün sevindirici olduğunu belirten Başkan Çetin, diğer taraftan mevcut enflasyonun çok yüksek olduğunu ve risklerin devam ettiğini kaydetti.

Aralık ayı enflasyonunun beklentiler doğrultusunda bir önceki aya göre düşüş gösterdiğini kaydeden Başkan Çetin, "2018 Aralık ayı enflasyonu TÜFE'de yüzde 0,40, Yurtiçi ÜFE'de yüzde 2,22 düşüş göstermiştir. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 20,30, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,64 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

"En fazla fiyat dalgalanması Antalya ürünlerinde"

Başkan Çetin, "Aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler yüzde 36,82 ile patlıcan, yüzde 32,97 ile salatalık ve yüzde 29,38 ile kabak olurken, en fazla düşüş gösteren seçilmiş maddeler yüzde 17,64 portakal, yüzde 12,80 ile domates olmuştur. Bir başka deyişle, en fazla fiyat dalgalanmasına tabi olan ürünler Antalya ürünleri olmuştur. Aralık ayında TÜFE'de düşüşü motorlu taşıt ÖTV ve akaryakıt fiyat indirimleri ile giyimdeki indirimler sağlamış, gıda fiyatlarında artış devam etmiştir. Yıllık enflasyondaki en fazla artış yüzde 31,36 ile 'ev eşyası', yüzde 28,80 ile 'çeşitli mal ve hizmetler' ve yüzde 25,11 ile 'gıda ve alkolsüz içecekler' gruplarında gerçekleşmiştir. Üretici fiyatlarında düşüş, elektrik ve doğal gaz tarifelerinde indirim, petrol ve demir-çelik fiyatlarındaki düşüşün sonucudur. Nitekim bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 22,56 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 13,14 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8,47 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımında gerçekleşmiştir. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 1,99, içecekler yüzde 1,74, diğer ulaşım araçları yüzde 1,59 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olmuştur."

"Düşüş sevindirici ama enflasyon çok yüksek"

Enflasyonda geçtiğimiz ay başlayan yavaşlama ve Aralık ayında kaydedilen düşüşün sevindirici olduğunu ifade eden Çetin, "Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu durumda bu düzeyde enflasyonun çok yüksek kaldığını ve risklerin devam ettiğini gözden kaçırmamalıyız. Normal koşullar altında enflasyonun yılın son aylarında baz etkisiyle düşerek yüzde 17 düzeyine gerilemesi genel beklentidir, ancak önümüzdeki aylarda bir çok faktör önemli olacaktır. Petrol fiyatı dolar bazında Ekim ayından bugüne yüzde 35 düşmüştür, bu düşüş döviz kuruna bağlı olarak önümüzdeki aylarda yurtiçi enflasyonu da olumlu etkileyecektir. Çekirdek enflasyon oranlarının hafif gerileme göstermekle birlikte yüzde 20 düzeyinde kalması ve yılın ilk yarısında baz etkisinin enflasyonu yükseltici yönde olması ise olumsuz faktörler arasındadır. Döviz kurunun küresel gelişmelerle dalgalanacağı bir dönemde bulunmamız belirsizliği ve enflasyonu artırıcı rol oynayacaktır. İstihdam üzerindeki prim ve vergiler düşürülmediği için asgari ücret artışının enflasyon üzerindeki etkisi de olumsuz olacaktır. Dolayısıyla henüz aşırı iyimserliğe kapılmamak gerekir. Bir başka önemli husus, enflasyonun toplu taşıma tarifelerinin ve ekmek fiyatının sabit tutulması, tütün gümrük vergisi indirimi, KDV ve ÖTV indirimleriyle baskılanmasıdır. Bu önlemlerin piyasanın işleyişini ve mali dengeleri bozmaması kadar, ne kadar sürdürülebileceği de önemli konudur" diye konuştu.

"Ekonomideki yavaşlama işletmeleri zorluyor"

Çetin, "Enflasyonun önümüzdeki aylardaki seyri kadar önemli olan diğer konu, ekonomideki yavaşlamadır. Ekonomide durgunluk ve yüksek finansman maliyetleri karşısında fiyatlarını ve cirolarını artıramayan işletmelerin çok zorlandığı bir dönemdeyiz. Bu nedenle dış finansman kaynağı sağlanarak reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanması önemli hale gelmektedir" dedi.

Batı Akdeniz'de yıllık enflasyonun Türkiye ortalamasının 1,1 puan üzerinde olduğunu belirten ATSO Başkanı Çetin, "Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık yüzde -0,64, yıllık bazda yüzde 21,41 olarak gerçekleşmiştir. Bölgemizde yıllık enflasyon Türkiye ortalamasının 1,1 puan üzerindedir. TR61 Bölgesi (Antalya-Isparta-Burdur), 26 bölge arasında aylık enflasyonda 22. sırada, yıllık enflasyonda ise 13'üncü sırada yer almıştır."