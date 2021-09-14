ATSO Başkanı Çetin: “Görülmemiş yangınlara, görülmemiş sellere hazırlıklı olmamız gerekiyor”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla, çevre temizliğine ve ormanlara yönelik yangın tehdidine dikkat çekmek için, 18 Eylül'de ATSO ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde Düzlerçamı bölgesinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştireceğini bildirdi.

“Yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği önceliğimiz”

Açıklamasında dünyada yaşanan iklim krizine dikkat çeken Davut Çetin, “Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2021-2024 Stratejik Planımızda yer alan ana temalardan bir tanesi de yeşil dönüşüm ve iklim değişikliğidir. İklim değişikliği hayatımızın her alanını etkiliyor ve etkilemeye de devam edecek. Bu yaz Manavgat'ta ve Türkiye'nin farklı yerlerinde içimizi yakan orman yangınları yaşadık. Bilim insanları, küresel ısınma devam ettiği sürece yangın tehdidinin, doğal felaketlerin artacağı hususunda hemfikirler. İklim değişikliği, doğal afet risklerini artırdığı gibi tarım ve turizm sektörlerinin geleceğini de doğrudan etkileyecek bir unsurdur. Çevreye karşı daha duyarlı ve olası doğal afetlere karşı hazır olmak durumundayız. Bu konuda toplumsal bilincin oluşması için vatandaşlar olarak bizlerin ve sivil toplum kuruşlarının sorumlulukları bulunmaktadır” dedi.

“Antalya'mızı hep birlikte temizleyelim”

İklim değişikliği ile mücadele için 7'den 70'e her bir ferdin katkısına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Başkan Davut Çetin, “Artık iklim değişikliği ve çevre felaketleri çağındayız. Görülmemiş yangınlara, görülmemiş sellere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yurttaş olarak alacağımız basit önlemlerle yangınlara dur diyebiliriz. Ormanlarda kuru otları, cam şişe parçalarını, naylon poşetleri temizlemek, sigara izmariti atılmasını engellememiz gerekiyor. Bunların farkında olan bir birey, kent ve Oda olarak gerekli çalışmaları tüm paydaşlarımızla birlikte başarmalıyız. Bunun için ATSO olarak paydaşlarımızla birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Antalya'ya olan sorumluluğumuzun gereği olarak 18 Eylül'de çevre temizliğine dikkat çekmek ve ormanlara yönelik yangın tehdidini en aza indirmek için çevre temizliği etkinliği gerçekleştireceğiz. Buradan tüm halkımıza bir çağrıda bulunuyorum. Sizler de kendi hayatınızdan ve alışkanlıklarınızdan başlayarak temiz bir çevre için adım atın, kendi sokağınızdan başlayarak doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Antalya'mızı temizleyelim” diye konuştu.

“Tüm Antalyalılar davetli”

18 Eylül Cumartesi günü, saat 10.00'da gerçekleşecek etkinliği Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte düzenleyeceklerini kaydeden Başkan Davut Çetin, “Etkinliğe Meclis ve Komite Üyelerimiz, personelimiz, kentimizde bulunan SİAD ve TMMOB temsilcileri katılacak. Temizliğe Düzlerçamı bölgesinden başlayacağız. Tüm hemşerilerimizi Düzlerçamı bölgesini hep birlikte temizlemeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.