ATSO Başkanı Çetin: " Sebze fiyatlarındaki düşüşler gıda enflasyonunu eksiye çekti"

Başkan Çetin, "Sebze fiyatlarındaki düşüşler gıda enflasyonunu eksiye çekti" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2019 Mayıs ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE'de %1.25 olan beklentilerin altında bir düzeyde %0,95 oranında kaldığını hatırlatan Çetin, " Yurtiçi ÜFE ise %2,67 olarak açıklanmıştır. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında %18,71, yurt içi üretici fiyatlarında %28,71 olarak gerçekleşmiştir. Aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler %24,68 ile yer fıstığı, %24,34 ile limon ve %20,76 ile umreye gidiş ücreti, en fazla düşüş gösteren seçilmiş maddeler %54,56 ile sivri biber, %45,42 ile kuru soğan ve %33,30 ile salatalık olmuştur." dedi.

Sebze fiyatlarındaki düşüşler gıda enflasyonunu eksiye çekti

Sebze fiyatlarındaki düşüş sayesinde gıda fiyatlarının Mayıs ayında artmamış, aksine %1.18 oranında düşmüş göründüğünü söyleyen Davut Çetin, biber, domates, salatalık, patates, kuru soğan gibi ürünlerde sert fiyat düşüşleri gerçekleştiğine dikkat çekti. çetin, " Erik, kavun, karpuz, kiraz gibi ürünler henüz enflasyon sepetine girmemiştir. Böylece, ekmek, et ve et ürünleri, peynir, yağ gibi ürünlerdeki fiyat artışlarına rağmen gıda enflasyonu düşüş gerçekleşmiştir. Giyim fiyatları artışının Nisan ayındaki %5.46 artışın ardından Mayıs ayında da %4.16 artışla sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır." diye konuştu.

Mayıs ayında sigara zammının enflasyonu %0.39 oranında artırdığını kaldeden ATSO Başkanı Davut Çetin, akaryakıt fiyatlarındaki artışın ulaştırma grubu fiyatlarını %2.18 artarak enflasyona %0.36 oranında katkı yaptığına dikkat çekti. Çetin, sonuç olarak tüketici enflasyonunda mevsimsel faktörlerin olumlu yönde etki ettiğini, ancak gelecek dönemlere dair sinyaller barındıran çekirdek enflasyon oranlarında düşüşün sınırlı kaldığının görüldüğünü ifade ettti.

Yıllık enflasyon gıdada %28.4, hizmet sektöründe %15.1, enerji ve gıda dışı mallarda %17.45 düzeyinde olduğunu hatırlatan Çetin, " Giyimde yıllık enflasyonun %4.55'de görünmesi TUİK'in kalite düzeltmeleri ve fiyat alım yöntemi ile açıklanabilir." dedi.

Gıda'da TÜFE düştü, Yİ-ÜFE arttı

Ekonomideki durgunluğa ve kur artışının yavaşlamasına rağmen Yİ-ÜFE artışı Mayıs ayında aylık %2.67, yıllık %28.7 oranlarıyla yüksek kalmaya devam ettiğini kaydeden Çetin şöyle devam etti: " Gıda fiyatlarındaki artışın TÜFE'de eksi %1.18 iken, Yİ-ÜFE'de %4.26 olması dikkat çekicidir. Üretici fiyatları petrol fiyatına ve döviz kuruna bağlı kalmaya devam etmektedir. Dolayısıyla yaz sezonunda sebze-meyve fiyatları ve döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak enflasyonda bir süre daha olumlu bir seyir bekleyebiliriz. Bununla birlikte enflasyonun halen yüksek düzeyde kaldığı, üretici maliyetlerindeki yüksekliğin ekonomideki durgunluk nedeniyle tüketici fiyatlarına tam yansımadığı dikkate alınmalıdır."

Batı Akdeniz Enflasyonu Türkiye ortalamasının üzerinde

Batı Akdeniz'de TÜFE oranının, aylık bazda %1,29, beş aylık bazda %5,68 ve yıllık bazda %19,06 olarak gerçeklşetiğini hatırlatan Çetin, "TR61 Bölgesi (Antalya-Isparta-Burdur), 26 bölge arasında aylık enflasyonda 5., beş aylık enflasyonda 5. ve yıllık enflasyonda ise 19. sırada yer almıştır. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nin, aylık, beş aylık ve yıllık değerlendirmede turizmdeki canlanmanın da etkisi ile Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür. " diye konuştu.