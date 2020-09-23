ATSO Başkanı Çetin'den Finli yatırımcılara Antalya daveti

Finlandiya Büyükelçisi Ari Mäki'yi ağırlayan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO'nun 50 bine yakın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından biri olduğunu söyledi. ATSO'nun 138 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Başkan Davut Çetin, "Oda olarak geçmişten bugüne kent ekonomisinin büyümesi ve ileri gitmesi için çalışıyoruz" dedi. ATSO'nun Türkiye'nin turizm ve tarım merkezi olduğunu dile getiren Başkan Davut Çetin, "Geçtiğimiz yıl Antalya olarak 16 milyona yakın turiste ev sahipliği yaptık. Bugün tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı turizmde büyük bir düşüş yaşamaktayız. Bugün geçtiğimiz yılın aynı döneminden 10 milyon daha az turisti ağırladık. Ülkemizde COVID 19 pandemisinden en çok etkilenen kent durumundayız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve deposuyuz

Turizmin yanı sıra Antalya'nın Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Davut Çetin, "Antalya ekonomisinin en önemli ayaklarından biri tarımsal üretimimizdir. Yaş sebze ve meyvelerimizi hem ülkemize hem de ihracat ile yurtdışına pazarlıyoruz. Antalya için Türkiye'nin yaş sebze ve meyve deposu desek yeridir" dedi.Antalya ve Finlandiya ticari ilişkileri hakkında da bilgiler veren Başkan Çetin, "Finlandiya ile kentimizin ticareti çok fazla gelişmemiş diyebiliriz. Kentimizin 2019 yılında Finlandiya'dan toplan 9,7 milyon dolarlık ithalat yaparken buna karşılık Finlandiya'ya olan ihracatı 1.9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamları birlikte üreteceğimiz projelerle daha yukarılara taşımalıyız" ifadelerini kullandı. Antalya'nın Türkiye'nin en çok yabancı yatırımcısına sahip ikinci şehri olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Davut Çetin, "Antalya olarak bugün 4 bin 105 yabancı ortaklı firmaya hizmet veriyoruz. Bu firmalardan 6'sı Finlandiya ortaklı şirketler. Finli yatırımcıların da Antalya'ya gelmesini ve ortak çalışmalarımızı arttırmayı umuyoruz" dedi.

Finlandiya ile ticari ilişkilerimizi geliştirmeliyiz

Antalya'ya Finlandiya'dan 2019 yılında 90 bine yakın turist geldiğini de belirten Davut Çetin, "Finli vatandaşların da Antalya'yı tatil alternatiflerinde ön sıralara koyması için ortak çalışmalar yürütebiliriz. Antalya, deniz, kum ve güneşin yanı sıra doğası, tarihi, spor, sağlık ve kongre turizmleriyle de sektörün pek çok alanında öne çıkan bir şehir. Umuyorum önümüzdeki yıllarda Finlandiya'dan da aldığımız turist sayısı daha da üst seviyelere çıkacaktır" şeklinde konuştu.

Sanal heyetlerimiz ile yurtdışı çalışmalarımız sürüyor

Pandemi döneminde de ATSO olarak yurtdışı çalışmalarını durdurmadıklarını belirten Başkan Çetin, "İçinde bulunduğumuz dönemde artık yurtdışı heyet çalışmalarımızı online olarak gerçekleştiriyoruz. Online platformlar üzerinden heyetler düzenleyerek Antalyalı iş insanlarımızı hedef pazarlardaki iş insanlarıyla görüştürüyoruz. Bu konuda sizlerle de yürüteceğimiz çalışmalarla bu dönemi ticaretimizi geliştirmek için bir fırsat olarak kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Antalya'da olmaktan çok memnun olduklarını belirten Finlandiya Büyükelçisi Ari Mäki, "COVID 19 ne yazık ki tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Ben bu ziyaretlerden önce bu sene için Antalya'ya ülkemizden yatırımcıları getirip burada bir ticaret heyeti gerçekleştirmek istiyordum. Pandemi döneminde bunu şu an için ¬fiziki olarak gerçekleştiremiyoruz. Ancak bu dönemi sizin de belirttiğiniz gibi online olarak yapılacak heyet toplantılarıyla geçirip ticaret hacmimizi yukarıya taşıyabiliriz" dedi.

Atık yönetimi ile çevreci bir destinasyon olabilirsiniz

Finlandiya'nın yenilenebilir enerji, akıllı şehirler ve teknoloji konusunda büyük yatırımları olduğunu da belirten Büyükelçi Mäki, "Antalya Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonu. Burada doğayı ve çevreyi koruyacak projeler yapabiliriz. Bizim ülke olarak en çok önem verdiğimiz konulardan biri olan atık yönetimini kentinizde de uygulayabiliriz. Günlük atıklarınızı enerjiye dönüştürerek daha yeşil ve çevreci bir turizm destinasyonuna sahip olabilirsiniz. Bu dönüşüm ile bu konuda öncü olabilirsiniz. Bizler de ülke olarak bu konudaki tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarız" şeklinde konuştu.

Antalya yatırım için cazip bir şehir

Antalya'nın yatırım açısından cazip bir şehir olduğunu da ifade eden Mäki, "Kentinizdeki yatırım imkanlarını iş insanlarımıza anlatarak buraya ülkemizden yatırımcıları çekebiliriz. Sanal heyetlerle ülkemiz ile Antalya arasındaki ticaretin gelişmesine katkı koyabiliriz. Bu konuda en kısa sürede çalışmalara başlayacağız" dedi.

Görüşmenin sonunda Başkan Davut Çetin, Finlandiya Büyükelçisi Ari Mäki'ye ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan Antalya tablosunu armağan etti.