ATSO Başkanı Çetin'den Haziran Enflasyonu Değerlendirmesi

Küresel ekonomik koşulların döviz ve faiz üzerindeki baskıyı azalttığını belirten Başkan Çetin, “bu süreç, Türkiye'ye enflasyonu düşürme yönünde olumlu bir pencere açmıştır. Ekonomi yönetimi bu fırsatı değerlendirmelidir” dedi. Başkan Çetin, elektrik, şeker, akaryakıt zamları, dayanıklı tüketim malları ve otomotivde vergi indirimlerinin sona ermesinin etkisinin ise Temmuz ayı enflasyonuna yansıyacağını kaydetti.

2019 Haziran ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE'de %0,03, Yurtiçi ÜFE'de %0,09 olarak açıklandığını hatırlatan ATSO Başkanı Çetin, mıştır. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında %15,72, yurt içi üretici fiyatlarında %25,04 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Enflasyon beklentilere uygun olarak olumlu baz etkisi, döviz kurlarındaki gerileme, giyim indirimleri, mevsimlik sebze ve meyve fiyatları sayesinde düştüğünü söyleyen Çetin, elektrik, şeker, akaryakıt zamları, dayanıklı mallar ve otomotivde vergi indirimlerinin sona ermesinin Haziran enflasyonuna hiç yansımadığını, Temmuz ayına kaldığını kaydetti. Gıda grubunda işlenmiş gıda fiyatları aylık %2.44 artarken, domates, biber, patlıcan ve patates fiyatlarındaki sert düşüşün gıda enflasyonunu düşürdüğüne dikkat çeken Davut Çetin, " Aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler%35,72 ile limon, %34,90 ile yurtiçi turlar, en fazla düşüş gösteren seçilmiş maddeler %44,97 ile domates,%32,67 ile patates ve %29,36 ile patlıcan olmuştur. " diye konuştu.

"Kış aylarında tüketiciyi, yaz aylarında üreticiyi koruyacak planlamaya ihtiyaç bir var"

Yıllık enflasyonun sebze ve meyvede %11.48 iken, işlenmiş gıdada %23.41 olması dikkat çekici olduğuna işaret eden Çetin, gelişmiş bir yönlendirme ve piyasa tedarik sistemimiz olmadığı için meyve ve sebze fiyatları yaz ve kış aylarında arz ve talep dengesizlikleriyle sert biçimde dalgalandığını söyledi. Kış aylarında tüketiciyi, yaz aylarında üreticiyi koruyacak bir planlama, depolama, tedarik ve ticaret sisteminin kurulması konusunda daha hızlı bir ilerleme gerçekleştirdiğini ifade eden ATSO Başkanı Çetin şöyle devam etti: " Yİ-ÜFE'de, sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %0,50 artış, imalat sanayi sektöründe %0,45 düşüş, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe %7,83, su temini sektöründe %0,43 artış olarak gerçekleşmiştir."

"Baz etkisi, döviz kurundaki düşüş ve küresel etkiler enflasyonu frenledi"

Üretici fiyatlarında gerilemede de yine döviz kuru dışında, baz etkisi ve küresel enflasyonun gerilemekte olması da rol oynadığına dikkat çeten Çetin, bu faktörlerin enflasyonu düşürücü yönde bir süre daha devam etmesini beklediklerini, ancak, elektrik zammı, vergi ayarlamaları gibi etkenlerin Temmuz ayı enflasyonuna etki edeceğini söyledi. Bütçe açığı nedeniyle kamu tarafından yönlendirilen bütün fiyatlarda yükselmenin devam edeceğini iddia eden Davit Çetin, "Küresel ekonomik koşullar döviz ve faiz baskısını azaltmış, Türkiye'ye enflasyonu düşürme yönünde olumlu bir pencere açmıştır. Ekonomi yönetimi bu fırsatı değerlendirerek enflasyon oranını tek haneye çekmek için çaba harcamalıdır. Çünkü dünya ortalama enflasyonu %3.5 düzeyindeyken, ülkemizde TÜFE'de %15, ÜFE'de %25 gibi oranlar beklentileri ve yatırım ortamını bozmaktadır. Bu çerçevede Merkez Bankasının enflasyonla mücadele kararlılığını bozmadan faiz indirimlerini kademeli biçimde hayata geçirmesi yararlı olacaktır. diye konuştu

"Ekonomide güven tesis edecek adımlar atılmalı"

Ekonomide küresel ve mevsimsel faktörlerin elverişli olması, son dönemde üretim cephesinde dipten dönüş sinyallerinin güçlenmesi temel ekonomik sorunların ihmal edilmesine yol açmaması gerektiğine de işaret eden ATSO Başkanı Çetin, ülke risk primini düşürmek, vergi reformuyla bütçeyi KDV ve ÖTV bağımlılığından kurtarmak gibi konuların hızla gündeme alınması gerektiğine dikkat çekti. Bu nedenle ekonomi yönetiminde güven tesis edecek adımların atılmasını sabırsızlıkla bekledikleri bilgisini paylaşan çetin, "Bu dönemde doğru adımlar atıldığı takdirde 2020 ve 2021 yıllarında güçlü bir büyüme performansı mümkün olabilecektir. Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık bazda %0,23, altı aylık bazda %5,92 ve yıllık bazda %16,73 olarak gerçekleşmiştir. TR61 Bölgesi (Antalya-Isparta-Burdur), 26 bölge arasında aylık enflasyonda 9., altı aylık enflasyonda 4. ve yıllık enflasyonda ise 10.sırada yer almıştır. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nin, turizm sezonundaki canlanmanın da etkisi ile aylık, altı aylık ve yıllık değerlendirmede Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür. Bölgede ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artışlar %3,61 ile “lokanta ve oteller”, %1,85 ile “çeşitli mal ve hizmetler” ve %1,01 ile “sağlık” gruplarında görülürken, en fazla düşüş ise %1,51 ile “gıda ve alkolsüz içecekler” ve %0,52 ile “giyim ve ayakkabı” gruplarında görülmüştür.” diye konuştu.