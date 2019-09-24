ATSO Başkanı Çetin'den Thomas Cook açıklaması: "Etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Thomas Cook şirketinin iflas açıklaması uluslararası çapta önemli bir olaydır. Sezon sonuna yaklaşılması nedeniyle sektörümüze etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız olaya hemen müdahale etmiş ve sektöre destek olunacağını açıklamıştır. Bu olaydan yaşanacak kayıpların tazmin edileceğini ümit ediyoruz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Meclis Başkanı Süleyman Özer'in açılış konuşmasıyla başlayan mecliste sektörel konuların yanı sıra, kent ve ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Oda çalışmaları hakkında bilgi veren ATSO Başkanı Davut Çetin, konuşmasının başında iklim değişikliğine vurgu yaptı. Davut Çetin, “Bugün öncelikle küresel iklim grevi haftasını anmak istiyorum. Dünyanın her yerinde çocuklar, gençler meydanlarda iklim değişikliğiyle mücadeleye destek veriyor. Greta Thunberg 16 yaşında Finlandiyalı öğrenci, iklim değişikliği konusunda Cuma eylemleri başlattı, hatta Amerika'ya gidip Beyaz Saray önünde protesto gösterisi yaptı ve bu hareket dünyaya yayıldı. İklim konusu Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu gündemine alındı. Ben daha önceki konuşmalarımda bu dönem çevre ve iklim değişikliği konusunda da çalışmalar yapacağımızı söylemiştim. Geçtiğimiz Cuma günü Kaleiçi sergimiz açıldı. Önümüzdeki Cuma günü de Antalya Kültür Sanat sergilerimizin açılışını yapacağız. Bütün bu sergilerimiz, ayrıca belgesel film ve sinema programları da çevre temalıdır. Önümüzdeki aylarda da iklim değişikliğinin ekonomiye ve sektörlerimize etkisi üzerinde duracağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları ile yaptığı toplantıya da değinen Çetin, “Son dönemde siyasetimizde bir olumlu gelişme Sayın Cumhurbaşkanı'nın büyükşehir belediye başkanları toplantısı oldu. Yerel seçimlerdeki gerginliğin ne kadar anlamsız olduğunu herkesin görmüş olmasını temenni ediyorum. Siyasetin görevi sevgi ve saygıyla toplumu birleştirmek olmalıdır. Türkiye'nin ekonomik ve yerel sorunları, siyasetten bilimsel, teknik çözümler, stratejiler beklemektedir. Önümüzdeki aydan itibaren bu yönde bir gelişme olmasını diliyoruz” dedi.

Türk Arap Ticaret Odaları Birliği Toplantısı

Oda olarak yoğun bir ayı geride bıraktıklarını anlatan Çetin, "Bu ay önemli bir etkinliğimiz Türk-Arap Ticaret Odaları Birliği toplantısıydı. Odalar Birliğimiz bu önemli toplantıyı Antalya'da yaptı. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanımızın önemli bir hizmeti uluslararası alanda Türk özel sektörünü başarıyla temsil etmesidir. Odalar ve Borsalar Birliğimiz bu tür uluslararası organizasyonlarla ticaret diplomasisi yapmaktır. Siyasi ilişkilerimizin çok iyi olmadığı bazı ülkelerle ilişkilerimiz ticaret diplomasisi sayesinde devam etmektedir. Mısır, Ürdün, Irak, Katar, Cezayir, Körfez ülkelerinden Ticaret ve Sanayi Odaları Birliklerinin Başkanları bu vesileyle Odamıza geldiler. Arap ülkeleri Türkiye'nin ihracatında, müteahhitlik hizmetlerinde, turizmde, konut satışlarımızda önemli bir pay almaktadırlar. Bu nedenle odamızda yaptığımız toplantıda bu ülkelerle ilişkileri güçlendirmeyi konuştuk. Biz zaten URGE gruplarımızda bazı ülkeleri hedef almıştık, bu çalışmaları yoğunlaştıracağız. Turizmde Antalya Arap ülkeleri için çok çekici olmayabilir fakat Isparta, Burdur, Korkuteli, Elmalı gibi bölgelerimizde turizmde de ortak adımlar atılabilir" diye konuştu.

"Tarihler ve genel hatlarıyla şimdiden belli olmalı"

Kent merkezinde sosyal ve kültürel hayatı canlı tutmak, günlük hayatı eğlenceli hale getirmenin turizm ve ticaret için gerekli olduğunu ifade eden Çetin, "Bu konuyu yıllarca konuşup durduk. Bu yıl nasıl Saklıkent'te Beyazdan Maviye etkinliğiyle bir adım attıysak, bu şenlikle de bir adım attık. İlk deneyim olmasına rağmen çok güzel geri dönüşler aldığımızı görüyoruz. Özellikle kortejler çok ilgi gördü. Gelecek yıl turizmcilerimiz de katkı verecekler, belediyelerimizle birlikte kapsamını genişleterek devam edeceğiz. Hatta ilçelerimize ve kent merkezinde ticaretin yoğun olduğu noktalara yayabiliriz. Bazı arkadaşlarımız bu etkinliğimizi yeterince duyurmadığımızı söyledi. Halka bir konuyu duyurmak, günümüzde giderek zor bir mesele halini almaktadır. Maalesef gazete okuyan, televizyon izleyenlerin sayısı çok azalmıştır. Şenliğimizin sosyal medyada yansıması son derece olumludur. Bu etkinlikler devamlı olursa zamanla bir kültür oluşacaktır. Bugünlerde Kepez ve Muratpaşa belediyelerinin de festivalleri var. Bunları ortak bir programla mümkün olduğu kadar devamlı hale getirmeliyiz. Özellikle milli ve dini bayramlarda ve yılbaşında da etkinlikler olmalıdır. Yılbaşına 3 ay kaldı, bu yıl da Aralık ayında yılbaşı ışıklandırmasını konuşmaya başlamayalım, şimdiden bir koordinasyon gurubu kurulsun ve hazırlık yapsın. Sayın Valimiz turizmi geliştirmek için bu konularda destek olmaktadır. Fakat elbette ki, asıl iş belediyelerimizindir. Ayrıca Antalya'nın yıllık etkinlik programlarını önceden belirleyip birkaç dilde yayınlamalıyız. Antalya'nın 2020 etkinlik programı en azından tarihler ve genel hatlarıyla şimdiden belli olmalıdır. Bunu hem kendi vatandaşımız hem de Antalya'ya gelen yabancılar için yapmalıyız. Hatta acentalarla işbirliği yaparsak turizme de katkısı yüksek olur" değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Dijital Hafıza Haritası

Antalya Dijital Hafıza Haritası projesi kapsamında Antalya'nın tarihi ve turistik yerlerini, bu yerlerin hikayelerini dijital ortama aktarıldığını dile getiren Çetin, "Bunun içinde Demirciler Çarşısı, Yivli Minare, Atatürk Evi, Zeytinpark, camilerimiz, plajlarımız, kadınlar plajı gibi 263 yer ile ilgili bilgiler yer alacak. Bu projeyle Antalyalı olduğu halde Antalya'yı tanımayana ve turistlere Antalya'nın tarihi değerlerini anlatmış olacağız. Maalesef bu internet ve dijitalleşme konusunu halen yeterince anlayamadık, anlatamadık. Artık perakende ticaret, restoran gibi birçok işletmenin geleceği dijitalleşmeye bağlıdır. Bu konuyu bıkmadan, usanmadan çalışacağız. Ekonomide son günlerde bazı verilerde iyileşme görüyoruz. Kredi faizlerinde düşüş ekonomiye yansımaya başlamıştır. Ağustos ayında konut satışında canlanma başlamıştır. Eylülde otomotiv sektörü satışında kıpırdanma olmuştur. Olumlu verilere rağmen tüketici güveninde tekrar azalma ortaya çıktı. Ağustosta döviz düştüğünde tüketici güveninde iyileşme olmuştu, Eylülde döviz arttı, tüketici güveni yeniden düştü. Hatta 55 gibi dip bir noktaya düştü. Dünyada faiz indirimleri devam ediyor. Dünyadaki ve bizdeki faiz farkına baktığımızda Türkiye'ye yabancı sermaye yağması gerekiyor. Fakat olması gereken yabancı girişini görmüyoruz. İçeride şahıslar döviz mevduatını artırmaya devam ediyorlar, bu da TL'ye halen güven sağlanamadığına işaret etmektedir. Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası bu güven sorunu üzerinde durmalıdır. Eylül-Ekim aylarında enflasyonunun baz etkisiyle yüzde 10'a yaklaşması, hatta altına inmesi ihtimal dahilinde. Enflasyonda kısa vadeli düşüş hatalı yorumlanmamalı ve uzun vadeye bakılmalıdır. Millet cebindeki paraya baktığı için güven tam oluşmuyor, piyasa ise yapısal reform programı bekliyor. Ekonomide özellikle yatırımcı güvenini azaltan bir sorun geri dönmeyen kredilerde artıştır. Takibe düşmüş kredi 124 milyardı, enerji ve inşaat sektörlerindeki büyük şirketlerin kredilerinden bir 46 milyar daha eklendi. Yıllarca büyük şirketlerin döviz kredileri konusunu konuştuk, uyarılar yaptık, bugün bunların bedelini hep birlikte ödüyoruz" dedi.

Thomas Cook olayı

Turizmde Eylül ayının 13 milyon yabancı turist sayısı geçerek tamamlandığını aktaran Çetin, "Thomas Cook şirketinin iflas açıklaması uluslararası çapta önemli bir olaydır. Sezon sonuna yaklaşılması nedeniyle sektörümüze etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız olaya hemen müdahale etmiş ve sektöre destek olunacağını açıklamıştır. Bu olaydan yaşanacak kayıpların tazmin edileceğini ümit ediyoruz. Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, İngiltere pazarı bizim için önemlidir ve bütün otellerimiz bu konuda gereken hassasiyeti göstermelidir. Thomas Cook olayının bir nedeni turizmde dijitalleşme nedeniyle yaşanan değişimdir. Ülke olarak dijital turizme, pazarlardaki değişmeye, tur operatörlerinin durumuna dikkat etmeliyiz. Turizm dışındaki Antalya verilerine de baktığımızda istihdamda, vergide, yatırımda Türkiye ortalamasının üzerine çıktığımızı görüyoruz" şeklinde konuştu.

2023 Sanayi Strateji Belgesi

2023 Sanayi Strateji Belgesinin geçen yıl yayınlanması gerektiğini ifade eden Çetin, "Kalkınma planı gibi bir yıl gecikmiştir, buna rağmen belgede hedefler çok genel düzeyde kalmıştır. Birçok ülke otonom taşıt, 5G, kentlerin ve şirketlerin dijital dönüşümü alanında çoktan mesafe aldı. Biz ise somut adımlar atmakta çok geç kaldık. Bu konularda özel sektör bakanlıklardan önde gitmektedir. Bizim Antalya 4.0 raporumuzu Bakanlıklara göndereceğiz. TOBB Üniversitesi'nde yapay zeka mühendisliği bölümü açıldı. Bakanlıklar bu çalışmalardan yararlanmalıdır. 2023 sanayi stratejisinde kalkınma planlarındaki öncelikli sektörler tekrar sayılmış ve yol haritalarının gelecek yıl hazırlanacağı ifade edilmiştir. OSB'lerde dijital dönüşüm merkezleri kurulacağı ve arsa tahsis modeli oluşturulacağı öngörülmüştür. Kalkınma ajansları ve odaların sanayici ve girişimciye destek için mevzuatlarının değişeceği belirtilmiştir. Bütün bu çalışmalar artık hızlanmalıdır. Gelecek yıl yol haritalarının hazırlanmasında bizlerin de görüş ve katkısı mutlaka alınmalıdır" çağrısında bulundu.