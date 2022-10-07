ATSO Başkanlığına Çetin seçildi

Davut Çetin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın(ATSO) yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği seçimde 59 oy alarak başkan seçildi. Diğer Başkan adayı Ali Bahar ise 58 oy aldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın(ATSO) yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerinin belirleneceği seçim tamamlandı. ATSO Başkanlığı'na önümüzdeki 4 yıl için Davut Çetin seçildi. ATSO Hizmet Binası'nda Kepez 3'üncü İlçe Seçim Kurulu denetiminde oylar saat 10.00'dakullanılmaya başlandı. Saat 11.58'de tüm üyeler oylarını kullandı.

Daha sonra yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, disiplin kurulu ile TOBB delegelerinin seçiminin yapıldığı sandıklar açıldı. Kırmızı listeyle yarışan Davut Çetin ve mavi listeyle yarışan Ali Bahar'ın gözlemcileri sayım işlemlerini yakından takip etti. Sandıktan 59 kırmızı, 58 mavi listelere oy çıktı. Bu sonuçla ATSO'da yeni Başkan Davut Çetin oldu.