ATSO ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı Eseri Projesi Fikir Yarışması' sonuçlandı

Yılı Eseri Projesi Fikir Yarışması'nda Çalışma Komitesi'nin başvurular arasında yaptığı değerlendirme sonucu ilk 10 proje fikri, ATSO Meclis Salonu'nda düzenlenen törenle kamuoyuna açıklandı.

ATSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Çalışma Komitesi Üyeleri, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ve proje sahiplerinin katıldığı törende bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, “Antalya'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Simge Eseri projesinin temel amacı Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak, O'nu ve “en büyük eserim dediği” Cumhuriyeti gelecek nesillere ve dünyaya tanıtmaktır. Atatürk'ü anmak, resmi bir formalite meselesi değildir. Atatürk'ü, onu daha iyi anlamak için anıyoruz. Şahsen Atatürk'ün fikirlerini ve vizyonunu bugün halen tam olarak anladığımızdan emin değilim. İşte 100. Yıl projemizin büyük önderin, Cumhuriyetin, tarihimizin daha iyi anlaşılmasına katkı yapacağını ümit ediyorum” dedi.

"Atatürk'e ithaf ettik"

Mustafa Kemal Atatürk'ün asker, devlet adamı ve fikir adamı yönüyle sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olmuş büyük bir insan olduğunu vurgulayan Davut Çetin, “Bir yabancı devlet adamı, ‘Dünyaya böyle bir deha birkaç asırda bir gelir, o da Türkiye'ye gelmiştir' sözleriyle bir gerçeği dile getirmiştir. Atatürk, ezilmiş, teslim olmuş bir halkı ayağa kaldırmış, bağımsızlığına kavuşturmuş, millet yapmıştır. Vefatından 83 yıl sonra milletimizin kalbindeki yeri her geçen gün büyümekte, ölümsüzleşmektedir. Dolayısıyla bu töreni bugün, 10 Kasım'da yaparak projemizi ve fikir yarışmamızı büyük Atatürk'e ithaf etmiş olduk. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimizi, sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

“Atatürk'ün vasiyeti”

Atatürk'ün 10. Yıl nutkunda, “Türk Milleti! Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim” diye vasiyet ettiğini anımsatan Davut Çetin, “Dünyada bütün milletler için ulusal bayramların yüzüncü yıldönümleri büyük değer taşır. Yüzüncü yıllarda tarihi anlatan ve geleceğe mesaj veren eserler yapılır. Antalya, Atatürk'ün “dünyanın en güzel yeri” iltifatına mazhar olmuş, Cumhuriyet şehri olarak gelişmiş ve bugüne gelmiştir. Türkiye'nin vitrini olan şehrimizde Atatürk'ü ve Cumhuriyeti gelecek nesillere ve milyonlarca ziyaretçiye anlatacak 100. Yıl eseri Atatürk'e, Cumhuriyetimizin kurucularına karşı vefa borcumuzdur” dedi.

“160 fikir ve öneri geldi”

Yarışmaya 160 öneri ve fikir geldiğini belirten Çetin, “Bu nedenle önce internet üzerinden fikir arayışı ile başladık. Bu fikir arayışımızın amacı farkındalık oluşturmak ve projeye katılımı teşvik etmekti. İkinci etapta bütün kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir çalıştay yaparak onların görüş ve önerilerini de alacağız. Daha sonra ise bir öneriyi seçeceğiz ve belki proje yarışması düzenleyeceğiz. Bugün birinci aşamayı tamamlamış oluyoruz. İnternet üzerinden yapılan başvurularda koşulları karşılayan 160 civarında fikir veya öneri değerlendirmeye alındı. Çalışma grubumuz ve jürimiz toplantılar yaparak başvuruları değerlendirdiler. Arkadaşlarımız 10 proje önerisine teşvik ödülü verilmesini teklif ettiler, biz de kabul ettik. Fikir ve proje önerisi çağrımıza her yaştan, her kesimden, her eğitim düzeyinden katılım oldu ve bu bizi gerçekten mutlu etti. Kendimiz Antalya'yı temsil eden bir örnek grup oluşturmaya kalksaydık bundan daha iyisini yapamazdık” diye konuştu.

“Ortak istek; Akdeniz Heykeli”

Ortak isteğin ‘Akdeniz Heykeli' olduğuna vurgu yapan Çetin, “Arkadaşlarımız, başvurularda benzer fikir ve önerinin çok olduğunu söylediler. Antalya'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı eseri için en çok önerilen projeler arasında birkaç konu öne çıktı. İlhan Koman'ın Akdeniz Heykeli'nin Antalya'ya getirilmesi veya replikasyon yapılması konusunda çok öneri geldiğini görüyoruz. Bu temalar aslında halkımızın ortak istek ve önerilerini yansıtmaktadır. İlhan Koman'ın Akdeniz heykeli 20 yıldan bu yana Odamızda birkaç kez gündeme gelen, yönetim olarak ele alınan, çeşitli girişimlerde bulunduğumuz bir konuydu. Ancak, bir türlü kısmet olmadı” dedi.

“Çalıştayda karar verilecek”

Çalıştay sonunda birçok şeyin karara bağlanacağını belirten Çetin, “Bu projede sadece fikrin güzel olması da yetmiyor, bizim paydaş kurumlarımızla birlikte, imkanlarımız ölçüsünde yapabileceğimiz bir proje olması gerekiyor. Dolayısıyla çalıştay sonrasında işin mali boyutuna, sürdürülebilirlik boyutuna da bakarak karar vereceğiz. Her durumda tarihten geleceğe uzanan, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefini temsil eden güzel bir projenin ortaya çıkmasını diliyorum. Keşke dünyada yankı uyandıracak, Antalya'nın geleceğine de güç katacak bir eseri Antalya'da yaşayan herkesin katkısıyla, Hükümetimizin ve bütün kurum ve kuruluşların desteğiyle yapabilsek” ifadelerini kullandı.

“Öneriler belediyelerle paylaşılacak”

Gelen önerilerin belediyelerle paylaşılacağını dikkat çeken Çetin, “Bir konuyu daha önemle vurgulamak istiyorum. Fikir çağrımıza katılan her fikir, her başvuru değerlidir. Arkadaşlarımız ödül almayan öneriler arasında da güzel fikirler olduğunu söylediler. Bazı projeleri bizim Cumhuriyetin 100. Yılı simge eseri dışında da kentsel proje olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Bu nedenle bütün bu önerileri belediyelerimize de sunacağız, belki bazı projeler belediyelerimiz tarafından değerlendirilecektir. Çalışma grubumuzun işi henüz bitmemiştir. Önümüzdeki haftalarda çalıştay yapacağız. Yeni önerileri de alarak Atatürk'e, Cumhuriyetimize, Antalya'ya yakışan, gelecek nesillere ışı tutacak bir projeyi birlikte hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Fikir arayışımıza katılan herkes ve bugün aramızda olan değerli katılımcılar bize bu konuda yeni bir güç ve heyecan verdiler” açıklamalarında bulundu.

Toplantıda daha sonra ilk 10'a seçilen Projelerin sahipleri birer sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardın eser sahiplerine ATSO Başkanı Davut Çetin ve Meclis Başkanı Süleyman Özer tarafından 5 bin lira para ödülü çeki ve sertifika verildi.

“Dereceye giren ilk 10 proje”

Serdar Alp Öztürk/Atatürk Bilim-Sanat Köyü ve Ödülleri Projesi, Batu Açıkbaş/100. Yıl Cumhuriyet Kütüphanesi Projesi, Ercan Evren/ Teknikverievi Projesi, Selahattin Çelik/Sonsuzluk Anıtı Projesi, Mehmet Arda adına Fahrettin Arda/Opera Binası Projesi, Cem Güney Çevikbaş/100. Yıl Cumhuriyet Kulesi Projesi, Celal Öziş/100. Yılda Nice 100 Yıllara Projesi, Defne Rengin Çetin/Antalya 100.Yıl Cumhuriyet Deniz Müzesi Projesi, Dr.Vahap Vahapoğlu/100.Çınar Projesi, Mediha Kaya/Cumhuriyetin Çocukları Sanat Galerisi Projesi Resimaltı: Sekizinci sınıf öğrencisi Batu Açıkbaş, ”100. Yıl Cumhuriyet Kütüphanesi Projesi” ile ödüle değer bulundu. Batu, ödülünü ATSO Başkanı Davut Çetin'in elinden aldı.