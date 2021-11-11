ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi'nin temeli törenle atıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Kemer Belediyesi iş birliğince Kemer'e yapılacak olan ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi'nin temel atma töreni yapıldı.

Kemer Yeni Mahalle 345 ada 2 parseldeki bin 11 metrekarelik alana yapılacak olan merkezin temel atma törenine, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ATSO Başkanı Davut Çetin, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül, Baki Yalın ve Gülsüm Bal, Kemer Belediyesi meclis üyeleri Ferhan Fidan ile İsmail Aka, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, ATSO Başkan Yardımcıları Mustafa Atılgan ile Cihangir Deniz, ATSO yönetim kurulu üyeleri Mustafa Ayanoğlu ile Mücahit Turgut, ATSO Meclis Üyesi Bülent Güllü, Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal, Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez ve davetliler katıldı.

Duaların okunmasının ardından Kaymakam Gemici, Belediye Başkanı Topaloğlu ve ATSO Başkanı Çetin, butona basarak merkezin temelini attı.

“Kemerimize hayırlı olsun”

Temel atma töreninde konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in ihtiyaçlarından biri olan eğitim ve sanat merkezinin temelini atmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. ATSO tarafından yapılan binanın tamamlanmasından sonra anahtar teslim olarak Kemer Belediyesine verileceğini ifade eden Başkan Topaloğlu, “Merkezin içerisinde müzik, tiyatro, halk oyunları ve meslek edindirme kursları olacak. Eğitim varsa, gelecek var. Kemerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

“Kültür olmadan ekonomi de gelişmiyor”

ATSO Başkanı Çetin ise Kemer için yaklaşık üç yıldır proje arayışı içinde olduklarına değinerek, “Projemizin Kemer'e ciddi anlamda faydası olacak. Kemer Belediyesi ile eğitim ve sanat anlamında beraber çalışacağız. Kültür olmadan ekonomi de gelişmiyor. Bu şiardan yola çıkarak Kemer'e böyle bir eser kazandırmak istedik. Geçen ay protokolü imzalamıştık” dedi.