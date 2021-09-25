ATSO Fikir Yarışması'nda başvuru süresi uzatıldı

Yılında Antalya'ya “simge” bir eser kazandırmak için açılan “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Eseri Projesi'nin başvuru süresinin kamuoyunun yoğun ilgisi üzerine 15 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı.

7'den 70'e herkesin katılımına açık olan fikir yarışmasının beklenenin üzerinde bir ilgi gördüğünü belirten Davut Çetin Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak Cumhuriyetin 100.Yılını kentte simge bir eserle taçlandırmak istediklerini hatırlattı. Amaçlarının büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında, Cumhuriyetimizin kurucularının aziz hatıralarını anmak olduğunu söyleyen Çetin, gelecek nesillerin bu gururu yaşamasını ve yaşatmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Bu eserle, Cumhuriyetin başarısının sembollerinden birisi ve Türkiye'nin vitrini olan Antalya'nın tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra, 21. yüzyılın çağdaş, yenilikçi, dünyanın her yerinden gelen ziyaretçileri sevgi, saygı, hoşgörüyle kucaklayan bir kent olduğunu göstermek arzusunda olduklarını kaydeden ATSO Başkanı Çetin Antalya'da Cumhuriyetin 100. Yılı simge eseri ne olması gerektiği sorusunu bilim insanından sanatçıya, öğrenciden ev hanımına tüm Antalyalıları Cumhuriyetin 100. Yılı Eseri Projesi için birlikte düşünmeye davet ettiklerini kaydetti.

Çetin şöyle devam etti: " Cumhuriyetin ilke ve değerlerini en iyi şekilde temsil edecek; özgün, yenilikçi, sürdürülebilir, uygulanabilir, Antalya kenti doğal, kültürel ve tarihi yapısına uygun, geçmişten günümüze kentin tarihi, kültürel birikimi ve belleğinin izlerini taşıyan en iyi 10 fikir, ATSO, SİAD'lar platformu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Kent Konseyi ve TMMOB'a bağlı Meslek Odaları temsilcilerinden oluşan Çalışma Komitesi tarafından belirlenerek kamuoyuna açıklanacak. En iyi 10 proje fikrinden değerlendirme kriterlerini tam olarak karşılayanların her birine 5 bin TL ödenecek. Proje seçimi için geniş katılımlı çalıştay düzenlenecek, paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerinin fikir ve önerileri de dikkate alınacak.”

Fikir başvurularının Oda'nın resmi internet sitesi atso.org.tr'de yer alan online form aracılıyla alınacağını belirten Davut Çetin, “Yaş sınırlaması yok. Eser, geçmiş ve gelecek konseptiyle ve Antalya'nın gelecekteki simge eserlerinden birisi olarak düşünülmelidir. Antalya'nın sosyal, kültürel, turistik yaşamına zenginlik katmalıdır. Eser fikir önerileri, heykel, eğitim projesi, müze, kütüphane, konsept sokak, denizaltı müzesi gibi farklı niteliklerde olabilir, ancak proje eseri için sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, finansman imkanları ve verimliliği koşulları dikkate alınacaktır. .” dedi.