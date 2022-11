ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu

Growtech fuarı bünyesinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen ATSO Growtech Tarım Ödülleri sahiplerini buldu.

İlki 2008 yılında düzenlenen ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödül Törenine bu yıl 7 farklı kategoride 83 proje başvuru yapıldı. Ön değerlendirmeyi geçen 46 proje ve ürün, konusunda uzman sektör profesyonellerinden oluşan 7 farklı seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda Sera ve Teknolojileri, Sulama ve Teknolojileri, Bitki Koruma, Bitki Besleme, Akıllı Tarım Uygulamaları ve Teknolojileri, Tohum / Fide, Kamu Özel Ödülü Kategorilerindeki projeler ödül almaya hak kazandı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Informa Markets Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu, Tarım ve İnovasyon Ödüllerine bu yıl 83 firmanın başvuru yaptığını, ön elemeyi geçen 46 projenin alanında uzman seçici grup tarafından titizlikle değerlendirildiğini belirterek, “Her yıl daha da ivme kazanan Tarım İnovasyon Ödüllerinin 7 kategori birincisini bu yıl ilk kez melek yatırımcılarla bir araya getiriyoruz. Tarım sektöründe faaliyet gösteren özel sektör ve kamu kurumlarına tarımsal üretimin katma değer kazanmasına ve sektörel farkındalık oluşturan yenilikçi ürün ve hizmetlere destek vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Fuarlar Antalya'ya yakışıyor

Ödül töreninde konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı da, “Bu şehir tarım, turizm ve ticaret şehri. Bu şehre bu tür fuarlar çok yakışıyor. Tarım bizim vazgeçilmezimiz. Tarımda, özellikle örtü altında, tohum üretiminde, fide üretiminde Antalya lider şehir. Bu liderliğini de hiç kimseye bırakmayacak. Tabii ki; bunun sürdürülebilir olması için ATSO'muz tarafından bu tür yarışmaların yapılıyor olması çok sevindirici. Diğer tarımla ilgili kuruluşlara da örnek olmasını diliyorum. Bu tür yarışma ve benzeri uygulamalarla Antalya'daki çiftçimizin, Antalya'da çiftçiye ekipman üreten firmalarımızın kendini her daim en önde, listenin en başında, dünya standartlarına uygun mal üreten pozisyonda tutması lazım. Bütün yenilikleri önce bu şehirde yaşatmamız gerekiyor. Çünkü bu şehir buna layık. Bu şehirdeki çiftçi Türkiye'deki en üst standartta tarım ürünlerini üreten çiftçidir. Dolayısıyla bu çiftçimizin o konumda kalabilmesi için de kullandıkları alet edevatların, makinelerin, mutlak surette dünyada en üst düzeydeki tarım makinelerinin burada da kullanılıyor olması lazım. Biz hem tarımı, hem turizmi layığıyla yerine getiriyoruz. Ülkemize bu şekilde katkıda bulunmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Turizm potansiyelimiz çok fazla

Antalya'nın tarımda çok büyük potansiyeli olduğuna dikkat çeken ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar da, şunları söyledi: “Antalya seracılık sektöründe, tohumculukta, fidecilikte büyük başarı hikayelerine imza atmaktadır. Ama bu başarılar bizim potansiyelimiz için azdır. Doğru üretim modelleri ve tarım teknolojileri ile verimliliğimizi, karlılığımızı, katma değerimizi artıracağımızın farkındayız. Doğru lojistik modelleri, ambalajlama teknolojileri ile zayiatı azaltabileceğimizi, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artırabileceğimizi biliyoruz. Üretim desenimizi değiştirerek, daha az su ve ilaç kullanarak katma değeri çok daha yüksek ürünler üretebiliriz. Bunları biliyoruz ancak istediğimiz kadar hayata geçiremiyoruz. Bunların yolu farklı düşünmekten, inovasyon kültürünü benimseyip icat çıkarmaktan geçmektedir. Bu noktada Growtech firmalarımızla son derece verimli bir işbirliği içindeyiz. 5 yıldır Growtech Tarım İnovasyon Ödüllerini de birlikte icra ediyoruz, ilginin her yıl arttığını görüyoruz. Bu yıl 83 adet ön başvuru aldık, jüri üyelerimiz çok zorlanarak kategoride ödüle layık görülen projeleri belirledi. Bizim için her proje her fikir her katkı çok önemli. Bu yıl inovasyon yarışmasını bir adım daha öteye taşıma niyetimiz var”

Ödül kazanan firmalar

Seçici Kurulun Değerlendirmeleri İle Sera ve Teknolojileri Kategorisinde Tel Gerdirme Mandalı (Wire Tensioner) Projesi İle Bursa Fidancılık Süs Bitkileri Tarım San. Tic. Ltd. Şti.,Sulama ve Teknolojileri Kategorisinde Powerstat Projesi İle STF Filtre Tarım Sulama Sistemleri Makinaları San. Ltd. Şti, Bitki Koruma Kategorisinde Uv Led ve Tarım Projesi İle Başvuran Gesan Aydınlatma Ve Elektronik Ltd.Şti., Bitki Besleme Kategorisinde Mikrogranül Demir Üretimi İle Başvuran Uniba Tarım Sanayi Ve Tic. A.Ş., Akıllı Tarım Uygulamaları Ve Teknolojileri Kategorisinde Derin öğrenme teknikleri ile çalışan Tohum sayma makinesi ile Başvuran Gitek Vision, Tohum / Fide Kategorisinde Full Ünite Tamburlu Tohum Atma Makinesi İle Başvuran Ayrıkmak Makina Tarım Seracılık, Kamu Özel Ödülü Kategorisinde ise Antalya ilinde örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde tetranychus cinnabarinus ve bemisia tabaci (gennadius) (homoptera: Aleyrodidae)'ye karşı kullanılabilecek entomopatojen Fungusların tespiti ve patojenitelerinin araştırılması projesi ile başvuran Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) ödül almaya hak kazandı.