ATSO İnovasyon Merkezi “İNOVATSO” açıldı

ATSO İnovasyon Merkezi “İNOVATSO” törenle açıldı. “İNOVATSO”nun açılışı nedeniyle ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta dijital dünyanın fenomen ismi Serdar Kuzuloğlu “İyi Fikir Taze Yenir” konulu bir sunum yaptı. Konferansa Vali Vekili Hamdi Bolat, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, ATSO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyelerinin yanı sıra, STK başkanları, siyasi parti temsilcileri, iş dünyası ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Törende ATSO Başkanı Davut Çetin, “Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2016 yılında endüstri 4.0 konusunu gündemimize aldık. 2017 yılını ATSO inovasyon yılı ilan ettik ve inovasyonu gündeme aldık. Ben o günlerde ATSO'da inovasyon merkezi kuralım dediğimde, bazı arkadaşlarımız odada zor olur demişlerdi. 2018-2020 dönemimizin temasını Antalya 4.0 olarak belirledik, hem araştırma projesini başlattık hem de inovasyon merkezi açılışı hedefini koyduk. Ve işte yıl sonunda her iki hedefimize ulaşmış bulunuyoruz” dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Biz Antalya 4.0 ismini geçen yılın sonunda belirlemiştik. Dünya Ekonomik Forumu 2019 Davos Zirvesi temasını küreselleşme 4.0 olarak seçti. Antalya olarak bu konuda dünyaya örnek olduğumuzu söyleyemeyiz, ama artık dünyayı yakından takip ettiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Antalya'da 4 yıl önce ar-ge merkezimiz yoktu, bugün 15'e çıkmış durumdayız. Bugün inovasyon merkezimizi açıyoruz. Üniversitemiz kurdu, belediyelerimiz inovasyon merkezi kuruyorlar, bunun da arkası gelecektir. Merkezimizde mekanik, elektronik ve yazılım atölyeleri yer almaktadır. Mekanik atölyemizde 4 eksenli CNC router ile bilgisayarda hazırlanan tasarımların prototipi yapılabilecektir. Elektronik atölyemizde 3 boyutlu yazıcı bulunmaktadır. Yazılım atölyesinde NVIDIA Jetson Geliştirme Kiti yapay zekaya dayalı yazılım yapma imkanı vermektedir. Dolayısıyla endüstri 4.0 teknolojilerinin bir kısmını üyelerimizin, şirketlerimizin, girişimcilerin hizmetine sunmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Sanayide çalışanlar prototip üretmenin zorluklarını iyi bilirler. Antalya'da prototip yaptırmak zor olduğu için, İstanbul'a, İzmir'e, Konya'ya gidilir. KOBİ'lerimiz, genç girişimciler bazen bir kez kullanacakları için bu cihazları alamazlar. Merkezimizin maliyeti 1 milyon lirayı aştı. Bundan sonra da bu yatırım bütçesi artmaya devam edecektir, fakat üyelerimize ve girişimcilere sağlayacağımız fayda zamanla on milyonları, hatta ümit ederim ki, yüz milyonları bulacaktır.”

“Ar-ge de geri kaldığımızda yenilik ve patent alanında da geride kalıyoruz”

Growtech Fuarı'nda tarım inovasyon ödüllerini hatırlatan Çetin, “Orada da ar-ge ve patent konusuna değindim. Türkiye olarak geçen yıl ar-geye 8 milyar dolar harcadık. Bu yıl Amazon'un ar-ge harcaması ise 22 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl koskoca tarım sektöründeki özel sektör ar-ge harcaması 53 milyon lira görünüyor, turizm sektöründe ar-ge harcaması 450 bin TL görünüyor. Sağlık sektöründe özel sektör ar-gesi 10 milyon liradır ve elbette çok düşüktür. Artık her kurumun bile ar-ge birimi olmalıdır, herşeyi devletten bekleyemeyiz. Ar-ge de geri kaldığımızda yenilik ve patent alanında da geride kalıyoruz. 2016 yılında Avrupa patent ofisine ülke olarak sadece 510 başvuru yapmışız, İsviçre ve Hollanda'nın her biri 7 bin başvuru yapmış. ABD patent ofisine 343 başvuru yapmışız. Çin'de bir üniversite ABD'ye bizim 5 katımız patent başvurusu yapmış. Antalya'nın nüfusu 2.5 milyondur, ama geçen yılki patent tescili sayımız 12'dir. İşte bunun için, inovatso'nun aynı zamanda bir eğitim merkezi, üniversite-sanayi işbirliği platformu ve bir inovasyon ağı platformu olmasını arzu ediyoruz. Antalya'da sanayi sitelerinde, Organize Sanayide, Serbest Bölgede birçok sanayici birlikte ürün ve hizmet geliştirebileceği komşusunu tanımamaktadır. Türkiye'de iş insanlarını biraraya getiren çok sayıda platform, dernek bulunuyor. Fakat bilimsel ve teknik bilgi ve uzmanlık alışverişine imkan sağlayan network yapıları, yani ağ yapıları yok denecek kadar azdır. Birçok deneyimli mühendis, yenilikçi girişimci varolan ağların dışındadır. Avrupa'da 80 yaşında emekli insanlar halen atölyelerde, laboratuvarlarda yenilik projelerinde çalışmaya devam ediyorlar. Biz tecrübeden yararlanmayı bilmiyor, gençlere öncülük yapmıyor, yer kavgasıyla zaman kaybediyoruz. İNOVATSO bu kısır döngüyü kıracak, burada araştırma, geliştirme, yenilik kültürüyle işbirliğini oluşturacak, teknoloji girişimlerinin önünü açacak bir kuluçka merkezi de olmalıdır” diye konuştu.

“21. Yüzyıl'da küçük olsun, benim olsun anlayışıyla devam edemeyiz”

Antalya'da 15 ar-ge merkezinin çoğunluğu tarım sektöründe olduğunu ifade eden ATSO Başkanı Çetin, “biz bu merkezler arasında işbirliğinin olmasını arzu ediyoruz. Antalya'da yazılım ve tasarımda, biyoteknoloji, biyomedikal, fotonik, yapay zeka, ileri malzeme, gıda işleme teknolojisi alanlarında ar-ge ve inovasyon merkezleri artmalıdır. Ortak merkezler kurma ve işletme aşamasına, ortak ar-ge ve yenilik aşamasına da geçmeliyiz. 21. Yüzyıl'da küçük olsun, benim olsun anlayışıyla devam edemeyiz. Antalya 4.0 projesi kapsamında gördük ki, dünyada kentler açık veri merkezleriyle, şirketler açık inovasyon platformlarıyla ilerliyor. Kafalarımızı kumdan çıkarmalıyız. Antalya içinde birbirimizle rekabet etmenin anlamı yoktur. Bu çağda rekabet ölçeği küreseldir. Artık 21. Yüzyıl kültürüne doğru ilerlemek zorundayız. Gençlerimizi 1970'lerin dünyasından 2020'lere getirmek için çaba harcamalıyız. Gençlerimizi bilime yönlendirmeli, bilim müzeleri, bilim parkları kurmalı, günlük hayatımızda, televizyonlarımızda, medyamızda bilim ve yenilik kültürüne yer açmalıyız. Hep birlikte bu çabalarımızla bir ışık da biz yakmış oluyoruz. inovasyon merkezimizin Antalya ve Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum.”

Konuşmanın ardından Serdar Kuzuloğlu “İyi Fikir Taze Yenir” konulu bir sunum yaptı. Kuzuloğlu'nın konuşmasının ardından ATSO Hizmet Binası içinde oluşturulan ATSO İnovasyon Merkezi “İNOVATSO”nun resmi açılışı gerçekleştirildi.