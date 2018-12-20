ATSO İnovasyon Merkezi “İNOVATSO” Açılıyor

“İNOVATSO”nun açılışı dolayısıyla Avrupa İletmeler Ağı Projesi'nin katkılarıyla düzenlenecek konferansta dijital dünyanın fenomen ismi Serdar Kuzuloğlu “İyi Fikir Taze Yenir” konulu bir sunum yapacak. ATSO Başkanı Davut Çetin, İNOVATSO'nun Antalya ve bölgesinde, girişimci adaylarının fikirlerini katma değer oluşturacak marka ürünlere dönüşmesine aracılık edecek bir ön kuluçka merkezi olarak tasarlandığını söyledi.

Mekanik, yazılım ve elektronik atölyeleri

Davut Çetin, “Antalya 4.0 vizyonu çerçevesinde, yenilikçi ve katma değeri yüksek bölgesel girişimcilik ekosistemini oluşturmak amacıyla kurduğumuz ATSO İnovasyon Merkezimizi, Antalya'ya ve ülkemize kazandıracak olmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Inovasyon merkezimizde mekanik, yazılım ve elektronik atölyeleri oluşturduk. Ayrıca girişimciler için kübik ofislerimiz ve toplantılar için belirlenmiş alanlarımız mevcut. Odamız hizmet binası içerisinde 24 saat hizmet verecek İNOVATSO bünyesinde üç boyutlu yazıcıdan cnc tezgahına kadar pek çok ekipman girişimcilerin kullanımına sunulacak. İNOVATSO, fikirlerini geliştirmek, prototipe dönüştürmek isteyen ancak yeterli ekipmanı bulamayan veya yatırımcılarla bir araya gelemeyen girişimcilerin buluştuğu bir yer olacak. INOVATSO'yu yenilikçi fikirler için bir başlangıç noktası olarak tanımlıyoruz, Antalyalı girişimcilerin fikirlerini markaya ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürdüğü bir platform olmasını umut ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu merkezin Antalya girişimcilik ekosisteminin önemli bir parçası haline geleceğine inanıyoruz” dedi.

Kuzuloğlu'ndan “İyi Fikir Taze Yenir” Konferansı

İNOVATSO'nun açılış töreni kapsamında, KOBİ ve girişimcilerin uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla ATSO tarafından yürütülmekte olan Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'nin katkılarıyla ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda 26 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te M. Serdar Kuzuloğlu tarafından “İyi Fikir Taze Yenir” konulu konferans gerçekleşecek.