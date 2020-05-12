ATSO kalitesini taçlandırdı

Başkan Davut Çetin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri tarafından yapılan denetimler sonunda “TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” belgesini aldığını ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin de devam ettiğini bildirdi.

TS ISO 10002 Belgesinin üyelerini ya da müşterilerini memnun etmeyi, onların beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen kurum, kuruluş veya firmalara verildiğini kaydeden Başkan Çetin, "TSE'nin Mart ayında Odamızda yaptığı denetim sonucunda alınan bu belgeyle ATSO başarılı kurumsal yapısını tekrar tescillemiştir. Yapılan tetkik sonucunda, mevcut ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin devamı sağlanmıştır. Buna ilave olarak ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi de alınmıştır. Odamız bu belgeyle üye memnuniyetinin artırılması noktasındaki hizmetlerini kalite yönetim sistemi bünyesinde güvenceye almış oluyor. Bu belgeyle üyelerimizden Odamıza yapılan geri bildirimlere dayanarak verdiğimiz hizmetin kalitesini üst noktaya taşımış olacağız. Memnuniyet, talep, öneri ve şikayet bildirimleri için kaynak sağlayarak, hızlı, etkin ve kaliteli hizmet anlayışımızı pekiştireceğiz. Odamıza ulaşan geri bildirimler daha sistematik olarak şeffaflık ve objektiflik esasıyla ele alınacak" ifadelerinde bulundu.

ATSO'nun 45 bini aşkın üyesiyle örnek bir kurum olduğunu belirten Çetin, “ATSO, 138 yıllık birikimi ve 45 bini aşkın üyesinden aldığı güçle geliştirdiği projeler ve üyelerine yaptığı hizmetlerle örnek bir kurumdur. Bu güçlü yapı Odamıza, üyelerimizin menfaatlerini koruyacak güçlü, kurumsal bir sistemle çalışma sorumluluğu yüklemektedir. Bu belge, üyelerimize hizmet verme ve menfaatlerini koruma noktasında kurumsal yapımıza güç katacaktır” dedi.