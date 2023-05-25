ATSO, KOBİ kriterlerin güncellenmesinden memnun

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın uzun süredir her platformda dile getirdiği KOBİ tanımındaki değişiklik talebi karşılık buldu. 25 Mayıs tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle KOBİ'lerin belirlenmesinde kullanılan limit yükseltildi. Buna göre KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 250 Milyon TL'den 500 Milyon TL'ye çıkarıldı. KOBİ tanımındaki çalışan sayısında ise değişikliğe gidilmeyerek 250 ve daha az kişi olarak sabit bırakıldı.

10 milyon TL altı mikro işletme

Yönetmelikle, 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço limiti 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye çıkartıldı. 50 kişiden az personeli olan küçük işletmeler için limit, 50 Milyon TL'den 100 Milyon TL'ye yükseltildi. Başkan Ali Bahar'ın, ATSO Mayıs ayı Meclis Toplantısı'nda ‘İhracatçı imalatın tabana yayılmasını, ülkemizin bir ucundan diğer ucuna gelişmesini sağlayacak etkili KOBİ destek mekanizmalarına ihtiyacımız vardır. Öncelikli olarak, bu enflasyon oranları karşısında, 250 Milyon olan KOBİ tanımında değişiklik yapılmalıdır. Daha fazla işletmenin KOBİ sınıfına girmesi sağlanmalıdır' sözleriyle tekrar gündeme getirdiği talebin karşılık bulmasından duydukları memnuniyeti dile getirip alınan bu kararın ülke ekonomisine ve işletmelere pozitif fayda sağlayacağını vurguladı.

“Avukat bulundurma zorunluluğu”

Aynı tanımlama değişikliğinin Türk Ticaret Kanunu 332. Maddesi için de yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Bahar, “2012 yılında yürürlüğe giren madde ye göre; Sermayesi en az 250 Bin TL olan anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu vardır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen firmalara, Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilmektedir. Enflasyonist ortamda 11 yıldır 250 Bin olarak tanımlanan sermayede, maalesef hiç değişiklik olmamıştır. Bu tanımlamanın da ivedi biçimde revize edilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz'' şeklinde konuştu.