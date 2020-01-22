ATSO KÖK Ödülleri'ne başvurular sürüyor

ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO'nun geleneksel ödül törenlerini tek bir çatı altında toplayan ve bu yıl ilk kez verilecek KÖK Ödülleri'nin büyük ilgi gördüğünü ve yoğun bir katılım olduğunu söyledi.

“Kente Önem Katanlar” isminin baş harflerinden oluşan KÖK Ödülleri kapsamında “İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Bilim, Eğitim, Kültür-Sanat, Spor, Çevre, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Antalya Araştırması, Basın” olmak üzere toplam 10 kategoride “Kent Ödülleri” verileceğini belirten Davut Çetin, başvuruların 14 Şubat 2020 tarihine kadar web sayfası üzerinden yapılabileceğini söyledi. Çetin, “Kişi veya kuruluşlar kendi adlarına da başvurabilirler, aday da önerebilirler” dedi.

2020 yılından itibaren ATSO ödülleri “KÖK” ismiyle vereceklerini belirten Çetin şu bilgileri verdi; “KÖK, Kente Önem Katanlar başlığının kısaltmasıdır. ATSO KÖK, kentin önemine atıf yapmakta, ekonominin kentin köklü değerleriyle birlikte gelişeceğini ifade etmektedir. Bir kenti kent yapan köklü kuruluşları, tarihi değerleri, kentin kültürü, eğitim, bilim, sanat gibi zenginlikleridir. Bir kent ekonomisi, kuruluşları, eğitimi, sanatı, basınıyla bir bütün olarak gelişebilir. KÖK, aynı zamanda kadim şehrimizin köklü kuruluşu olan ATSO'yu da ifade etmektedir. Zira, ATSO 137 yıllık tarihiyle Antalya'nın köklerinden birisidir. KÖK Ödülleri kapsamında geleneksel ödüllerimiz yanında, önemli bir yenilikle ‘Kent Ödülleri' kategorisini de ekliyoruz. Kent Ödülleriyle artık sadece üyelerimize değil, Antalya'ya değer katan, önem katan kişi ve kuruluşlara da ödül veriyoruz. Böylece ATSO Ödüllerini, aynı zamanda kent adına Antalya ödülüne dönüştürüyoruz. Dolayısıyla geleneksel ödül kategorilerimizden vazgeçmeden geleneklerimizi ve geleceğimizi ‘Kente Önem Katanlar', KÖK Ödülleri çatısı altında birleştirdik”

Ödüllerin hem kişilere, hem de kurum veya kuruluşlara verilebileceğini kaydeden Çetin, “Kent ödüllerinin bazılarına üyelerimizin de şirket olarak başvurmalarını önemsiyorum. Çünkü çevre, eğitim, sosyal sorumluluk, kültür-sanat ödüllerimizin asıl amacı bu konularda hem kent hem üyelerimiz nezdinde farkındalığı artırmak ve teşvik edici olmaktır. Günümüzde bir şirketin değeri sadece cirosuyla değil, çevreye, eğitime, sanata katkısıyla, sosyal sorumluluk projeleriyle ölçülmektedir. Artık kişilerin öz geçmişlerinde bile sosyal sorumluluk çalışmalarına bakılmaktadır. Dolayısıyla üyelerimizin bu kategoride de yarışmasını da önemsiyoruz” diye konuştu.