ATSO Sürdürülebilir Sosyal Çözümler Maratonu tamamlandı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Habitat Derneği ve TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulu iş birliğiyle, Antalya'daki 40 yaş altı girişimci veya girişimci adayları ile Antalya üniversitelerindeki öğrenciler arasında sosyal girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve farkındalığın arttırılması amacıyla düzenlenen ‘Sürdürülebilir Sosyal Çözümler Maratonu'nun tamamlandığını bildirdi.

Girişimcilik ve inovasyon kültürünün Antalya'da yaygınlaşmasını amaçladıklarını kaydeden Başkan Çetin, bu programla sosyal girişimcilik farkındalığının artırılmasını hedeflediklerini belirtti. İki hafta boyunca süren Maratonu değerlendiren Başkan Davut Çetin,“Fikirleri ile maratona başvuran kişi ve takımlar öncelikle 2 hafta boyunca birbirinden değerli eğitmenlerden sosyal girişimciliğe dair birçok eğitim aldı. Online olarak gerçekleşen bu eğitimlerde Türkiye Ulusal Ajans Eğitmeni Selahattin Ciritci “Sosyal Girişimcilik Nedir?” konulu, Purposeful Works kurucusu Mustafa Özer “Sosyal Girişimcilikte İş ve Gelir Modeli” konulu, Pinto Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Avukat Yonatan Pinto “Girişimciliğin Hukuki Boyutu” konulu, Fongogo Proje Koordinatörü Zülfü Cem Ateş “Sosyal Finansman ve Kitlesel Fonlama” konulu ve Mikado Direktörleri Tuba Bozkaya ile Nuha Boga eğitimleri ile proje sahiplerinin sosyal girişimcilik konusunun farklı boyutlarını öğrenmesi için programımıza destek oldular” dedi.

“Girişimciler tecrübelerini paylaştı”

Girişimcilerin tecrübelerini paylaştıklarını belirten Çetin, “Etkinlikte çocukların etraflarındaki her şeyi oyuncaklara dönüştürmelerini sağlayan doğa dostu, oyun kitleri hazırlayan bir sosyal girişim olan Ögeday Uçurum ve gıda atığı kaynaklı karbon salınımı ile mücadele eden bir sosyal girişimci olan Olcay Silahlı proje sahipleri ile tecrübelerini paylaşıp sorularını yanıtladı. Hibrit bir şekilde tamamlanan bu sürecin ardından ATSO Konferans Salonu'nda proje sahipleri üç gün boyunca kanvas hazırlama, pazar-rekabet araştırma, sunum hazırlama gibi çeşitli eğitimler alıp aynı zamanda ATSO uzmanları, Antalya Genç Girişimciler Kurulu ve Habitat Derneği uzmanlarından mentörlükler alarak proje fikirlerini geliştirme imkânı buldular. Ekipler bu süreci tamamladıkları için ATSO İnvasyon Merkezi-İNOVATSO'dan ve ATSO Akademi eğitimlerinden bir yıl boyunca ücretsiz yararlanma hakkı elde ederek katılım belgelerini aldılar” diye konuştu.

“Üç proje fikri dereceye girdi”

Derece giren projelere değinen Çetin, “Maratonda girişimcilerin proje fikirleri jüri üyelerine sunuldu ve jüri değerlendirmesi neticesinde üç proje fikri dereceye girmeye hak kazandı. Görme engelli bireylerin alışveriş ihtiyaçlarını bağımsız bireyler olarak gerçekleştirebilmeleri için mağaza içinde haritalama yöntemi ile ilerlemelerini, reyonlarda ürün bulmalarını, ürünlerin fiyatlarını sorgulamalarını sağlayan sesli komut sistemi ile çalışan bir uygulamayı hayata geçirmeyi tasarlayan Donomo ekibi jüri tarafından birinciliğe layık görülerek ATSO tarafından 15 bin TL ödül almaya hak kazandı. Sürdürülebilir tarım için bitkilerin hastalığını tespit eden, verimli mahsul hasadı yapan ve topladığı mahsulleri otonom bir şekilde taşıyan sürü robot sistemi projesi ile WatchFarm ekibi jüri tarafından ikinciliğe layık görülerek ATSO tarafından 10 bin TL ödülü almaya hak kazanmıştır. Son olarak tekstil atıklarından çanta yapmayı planlayan ve bu sayede hem atık azaltmayı hem de kadınların istihdama daha fazla dahil olmalarını planlayan Wasbag ekibi jüri tarafından üçüncülüğe layık görülerek ATSO tarafından 5 bin TL ödülü almaya hak kazandı” şeklinde konuştu.

“Girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını amaçlıyoruz”

Girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını amaçladıklarına değinen Çetin, “Sosyal sorunlara bir arada çözümler üretilirken girişimcilik ve inovasyon kültürünün de Antalya'da yaygınlaşması amaçlayan bu program ile sosyal girişimcilik farkındalığının artırılması için çalışıldı. Maratona katılan proje sahipleri hem online ve fiziki olarak yapılan eğitimler hem de ilham buluşmaları ve mentörlükler ile bu konuda önemli bilgi ve deneyimler kazandılar. ATSO, Habitat Derneği ve Antalya Genç Girişimciler Kurulu işbirliğinde gerçekleştirilen bu etkinlik ile Antalya'da sosyal girişimcilik kültürünün oluşması için önemli bir adım atıldı” ifadelerini kullandı.