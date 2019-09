ATSO, Türk - Arap Odası Yönetim Kurulu üyelerini konuk etti

Türk-Arap Odası Yönetim Kurulu Toplantısı için Antalya'da bulunan Arap Odalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'in evsahipliğinde gerçekleşen ziyarete Mısır Ticaret Odalar Federasyonu Başkanı Ebrahim Al Araby, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Arap Odalar Birliği Genel Sekreteri Dr. Khalid Hanafy ile Türk - Arap Odası Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Ziyarette bir konuşma yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Başkanı Davut Çetin, konuklara Oda'nın çalışmaları, Antalya ekonomisi ve yatırım olanakları hakkında bilgiler verdi. Türk Arap Odası Yönetimi'ni Antalya'da konuk etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Davut Çetin, “Türk-Arap Odası, geçmişe uzanan güçlü bağlarımızın ekonomik işbirlikleri ve dostluklarla güçlenmesine vesile olmaktadır. Bu yapının kurulmasına öncülük eden TOBB ve Arap Odalar Birliği Başkanlarının nezdinde katkı koyan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yönetim Kurulu Toplantısının kentimizde düzenlenmiş olması da bizleri çok mutlu etmiştir. Antalya'ya ve Odamıza hoş geldiniz” dedi.

Arap Ticaret Odası'nın Irak ve Suriye'den Yemen'e, Somali, Fas ve Moritanya'ya uzanan geniş bir coğrafyayı kapsadığına ve Arap ülkeleri ile güçlü işbirliğinin önemine vurgu yapan Davut Çetin “Arap ülkeleriyle ortak tarihi ve kültürel değerlerimiz son derece önemlidir. Türkiye, Arap dünyası ile ekonomik ve kültürel işbirliği için önemli adımlar atmıştır. Geçen yıl sadece mal ticareti hacmimiz 45 milyar dolara ulaşmıştır. Mal ihracatına turizm, müteahhitlik hizmetleri, konut alımları eklendiğinde Arap ülkeleriyle ekonomik işbirliğimiz daha önemli bir boyutadır. Elbette halen olması gereken yerde olduğumuzu da söyleyemeyiz. Son yıllarda birçok Arap ülkesi ekonomik, sosyal, siyasi zorluklar yaşamıştır. Bu sorunların çözülmesini, bölgede barış, istikrar, demokrasi ve kalkınmanın güçlenmesini arzu ediyoruz. Odalar olarak bu konularda ülkelerimize ve bölgemize katkı yapmak için çalışıyoruz.” diye konuştu

ATSO ve Türkiye'deki Odaların yapıları hakkında da bilgilendirmelerde bulunana Başkan Çetin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Odamız, 137 yıla uzanan tarihi ile ülkemizin en köklü odalarından birisidir. Her sektörden 45 binin üzerinde üyemiz bulunmaktadır. Türkiye'de Ticaret ve Sanayi Odalarının yönetim kademeleri son derece demokratik süreçlerle oluşur. Öncelikle her meslek grubu kendi temsilcilerini seçer, bu temsilciler de demokratik süreçler sonucunda meclisi ve yönetim kurulunu oluştururlar.Dolayısıyla biz ATSO Yönetim Kurulu olarak her sektörden 45 binin üzerindeki üyemizin bize yüklediği sorumlulukla kent ekonomisini geliştirmek, sektör sorunlarına çözüm üretmek üzere çalışıyoruz. ATSO olarak kent ekonomisine değer katan, lokomotiflik görevi gören birçok kurum ve kuruluşta kurucu üye olarak yer alıyoruz.ATSO olarak, dijitalleşme, endüstri 4.0, e-ticaret, e-ihracat ve akıllı kent konularında çalışmalar yapıyoruz. İnovasyon merkezimiz ile genç girişimcilere ve araştırmacılara destek oluyoruz. Oda olarak ayrıca kentimize yalnızca ekonomik anlamda değil, sosyal ve kültürel alanda da katkı koymaya gayret ediyoruz. Türkiye'deki en güçlü uluslararası iletişim ağına sahip Odalardan birisiyiz. Türkiye'deki en güçlü uluslararası networke sahip Odalardan birisiyiz. Aralarında Kahire Ticaret Odası, Tunus Tarım ve Balıkçılık Birliği'nin de bulunduğu 25 ülkeden 28 Oda, Borsa ve Birlik ile işbirliği protokolü imzalamış durumdayız.”

Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Ebrahim Al Arabi ve Arap Odalar Birliği Genel Sekreteri Dr. Khaled Hanafy de konuşmalarında Antalya'da olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette konuk heyete, "Antalya'da iş imkânları" konulu bir sunum yapıldı. Heyet, ATSO inovasyon ve girişimcilik merkezi İNOVATSO'ya da bir ziyaret gerçekleştirdi.