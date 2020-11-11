ATSO UR-GE Projeleriyle üyelerini dünya ile buluşturuyor

Başkan Davut Çetin, “UR-GE kümelerimizle üyelerimizi Brezilya'dan Japonya'ya, Rusya'dan Kenya'ya kadar çok geniş bir coğrafya ile tanıştırdık. Bugün, Antalya firmalarımız dünyanın dört bir yanına ihracat yaparak bizleri gururlandırıyorlar” şeklinde konuştu.

UR-GE projeleri 16 ülkeye ulaştırdı

Ticaret Bakanlığı tarafından 2010 yılında yayınlanan ‘Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği' çerçevesinde ATSO tarafından 2011 yılında başlatılan UR-GE çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geride kalan 9 yılda ‘Gıda', ‘Yapı Malzemeleri' ve iki farklı dönemde yürütülen ‘Tarım' kümesi çalışmalarına katılan 65 firma dünyanın birçok noktasında sektör profesyonelleri ile bir araya getirildi ve ticari bağlantı kurmaları sağlandı. UR-GE çalışmalarının başladığı 2011 yılından bugüne Fas, Cezayir, Umman, Rusya, Almanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, ABD, Tunus, Çin, Vietnam, Tayland, Brezilya, Kenya ve Özbekistan'a ziyaretler yapan ATSO UR-GE firmaları, toplam 177 bin 121 km yol kat ederek ihracat ağlarını geliştirdiler.

Başkan Çetin: "Üyelerimize tek başlarına ulaşamayacakları imkanlar sunuyoruz"

UR-GE çalışmaları için bugüne kadar 4 milyon 661 bin 516 lira bütçe kullanıldığını ifade eden Başkan Davut Çetin, “URGE projeleri, ürünlerini uluslararası pazarlara taşımak isteyen üyelerimizin için önemli fırsatlar sunuyor. Biz, ATSO olarak potansiyeli olan sektörlerde kümeler oluşturuyoruz ve bu kümeleri profesyonellerin de desteğiyle doğru hedef pazarlara ATSO çatısı altında götürüyoruz. Firmalarımızı doğru temas noktaları ile biraraya getiriyoruz. Gidilmesi gereken fuarlara götürüyoruz, hedef ülkedeki ataşelerle, bürokratlarla tanıştırıyoruz. Üyelerimize tek başlarına ulaşamayacakları imkanlar sunuyoruz

ATSO, “İyi Uygulama Örneği” ödülü aldı

Kümelerimiz bugüne kadar 5 kıtada ziyaret ettikleri 16 ülkede fuarlara katılarak, B2B görüşmeler yaparak ihracat hacimlerini büyüttüler. Çalışmalar sırasında firmalarımız iş anlaşmalarının yanı sıra önemli partnerliklere de imzalar attılar” ifadelerini kullandı.

UR-GE çalışmalarının başarılarının Ticaret Bakanlığı tarafından da takdir gördüğünü söyleyen Başkan Davut Çetin, “2014 yılında oluşturduğumuz Gıda Kümemiz, 2016 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından ‘İyi Uygulama Örneği' olarak ödüllendirildi” dedi.

Uluslararası pazarlara açılmak isteyen ATSO'ya gelsin

ATSO'nun Türkiye'de UR-GE projesi başlatan ilk Odalardan birisi olduğunu da vurgulayan Başkan Davut Çetin, “Projelere katılmak isteyen, yeni kümeler oluşturmak isteyen firmalarımız Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü'nden konu ile ilgili detaylı bilgi alabilir. Potansiyeli olmasına rağmen, çekindiği için uluslararası pazarlara açılmamış üyemiz kalmasın istiyoruz. Nitekim, Dış İlişkiler Müdürlüğümüz yalnızca UR-GE çalışmalarıyla değil yaptığı pek çok çalışmayla da üyelerimize yurtdışı pazarlara açılmaları için destek veriyor. Üyelerimiz, yeni pazarlara açılmak için Odamızın sunduğu imkanlardan mutlaka faydalansınlar” diye konuştu.