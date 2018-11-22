ATSO ve Avrupa Birliği İşbirliğinde “E-Ticarete İlk Adım Programı”

ATSO Başkanı Davut Çetin, “E-Ticarete ilk Adım Programı” tanıtım toplantısında Antalya'da 4.0 çalışmasını başlattıklarını hatırlattı. Tüm sektörlerin geleceğini masaya yatırdıklarını ifade eden Çetin, Her alanda kendimizi yenilememiz, yenilikleri izlememiz gerekiyor. E-ticarete ilk adım programı da dijital tek pazara geçmeyi hedefleyen Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde büyük önem taşıyan çalışmalardan birisi. Bir yol tıkandığı zaman gerekirse yeni bir yol açmak zorunludur. İşte yenilik, dijital dönüşüm ve e-ticaret ekonomide tıkanmaya karşı yeni bir yol açmak demektir. Zaten veriler de bu konuda yeterli bilgiyi vermektedir. Verilere göre bu yıl normal perakende satış hacmi azalırken, internet üzerinden yapılan satışlarda satış hacmi artışı yüzde 17'dir. Bu söylediğim reel satış hacmidir, parasal olarak buna fiyat artış hızını da eklemek gerekir. Parasal olarak ortalama yıllık büyüme yüzde 29'dur. 2016 ve 2017 arasında yüzde 32 artışla 42 milyar liraya çıkılmıştır. Bu yıl cironun 55-60 milyara ulaşması muhtemeldir. 2017'de e-ticaretin payı yüzde 4'ü aşmıştır, bu yıl yüzde 5'e yaklaşacaktır, bu oranın giderek daha hızlı artacağını bekleyebiliriz.”

“Bu çağda e-ticaret otoyol demektir”

Türkiye'de internet ödemelerine güvensizlik yüzünden, on-line ticaret kullananların oranının halen yüzde 50'nin altında olduğuna değinen Davut Çetin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çin'deki oranlara gelmek zaman alır, fakat Almanya gibi yüzde 10 pazar payı oranlarına çıkmamız uzun zaman almayacaktır. Yüzde 10 pazar payı demek, giyim gibi sektörlerde yüzde 30-40 pazar payı anlamını ifade edecektir. Gıda perakendesinde de online ticaretin giderek artacağına inanıyorum. Bu nedenle 2 -3 yıldır, e-ticaret ile ilgili her toplantımızda artık her üyemizin elektronik dünyada yer alması gerektiğini söylüyorum. Bu çağda e-ticaret otoyol demektir, otoyol dururken, eski yollardan gitmek, ilçe ve köy yollarından gitmek elbette mümkündür, romantiktir, fakat ancak niş ürünlerde yapılabilir, iş hayatında ilerlemek içinse otoyolu kullanmak gerekir.

Dijital ekonomi geleneksel toptancılığı, bayilik sistemini değiştirmektedir. Oto alım satımı giderek online pazar yerinde yapılacaktır. Eski manavların yerini elektronik manavlar çoktan almaya başlamıştır. Yakında 3 boyutlu yazıcılar daha fazla yayılacaktır ve insanlar evlerinde üretim yapar hale geleceklerdir. Bu büyük dönüşümün farkında olmalıyız.”

20 girişimciye danışmanlık

ATSO “E-ticarete İlk Adım Programı'nın üç etkinlik grubundan oluştuğunu belirten Davut Çetin, “Bunların birisi farkındalık etkinlikleridir, ikincisi eğitim etkinlikleridir, üçüncüsü ve en önemlisi ise danışmanlık hizmetidir. Yani kamuoyuna dönük e-ticaret konferanslarımız, bugün yaptığımız gibi devam edecektir. Bu etkinliklerde sektörün en büyükleri Türkiye'de e-ticareti konuşacaktır. İkinci etkinliğimizde e-ihracat ve B2B E-ticareti ele alınacaktır. Nihai aşamada ise 20 girişimciye danışmanlık verilerek, e-ticarete ve ihracata başlamalarına destek olunacaktır. Gördüğünüz gibi yalnızca konuşmakla bırakmıyoruz, üyelerimize birebir destek olarak, dijital çağa geçmelerine yardım ediyorum. Biraz önce söylediğim gibi e-ticaret aslında büyük dijital dönüşümün bir parçasıdır. Büyük resmi herkes görmelidir. Dünya yeni ve büyük bir teknolojik değişimi yaşamaktadır. Biz bu değişime Antalya'yı hazırlamak için Büyük veri ve yapay zeka merkezi kurulmasını öneriyoruz. Turizm, ticaret ve tarım sektörlerinde de bu değişim hayati bir önem taşımaktadır. Bu gerçeğe rağmen Türkiye'de kamuoyunun teknolojik dönüşüme yeterince odaklandığını söyleyemeyiz. Medyamız, televizyonlar bu konuları haber başlıklarıyla, kısa röportajlarla geçiştirmemelidir. Medya bilgi üretim ve bilgi aktarım yeridir ve bilime, teknolojiye, eğitime dönük yayınlar artmalıdır” ifadelerini kaydetti.

E-ticaretin liderleri tecrübelerini paylaştılar

Toplantının ilk bölümünde E-Ticaret Çağı Dergisi Yayın Yönetmeni Ümit Öncel'in moderatörlüğünde gerçekleşen Programın tanıtım toplantısında, Global Dönüşüm Kurucusu Başar Ceylan, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, N11 Lojistik ve Bölge Yönetimi Direktörü Ramazan Altınay, Gitti Gidiyor Satıcı Gelişimi Müdürü Görkem Öztürk katılımcılar ile E-Ticarete yönelik önemli bilgiler paylaştılar.

Toplantıda ayrıca Antalya'da e-ticaret yapan Antalya firmalarının yöneticileri Enis Erdal (BalonPark), Fırat Hisarkaya (Kozmodi), Kerim Erüst (Mutlu Sebzeler), Teyfik Yalçın (Pagoda) E-Ticaret hakkında tecrübelerini aktardılar.