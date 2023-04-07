ATSO Ve Makina Mühendisleri Odası eğitim protokolüne imza attı

Grup (Akaryakıt ve Gaz Ürünleri) üyelerine yönelik olarak “Eğitim Programı Sözleşmesi” imzalandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi arasında, ATSO 14. Grup Akaryakıt ve Gaz Ürünleri üyelerine yönelik olarak Eğitim Programı Sözleşmesi'ne imza atıldı. ATSO Başkanı Ali Bahar ve MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca arasında imzalanan protokol ile tüp satışı ile uğraşan firmalarda çalışan personellere ‘LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı)' ve ‘Tüplü LPG Dağıtım Personeli' eğitimleri gerçekleştirilecek.

“Kentimizin ve üyelerimizin yararına bir eğitim”

Söz konusu iş birliği protokolünün 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren 3 yıl geçerliliği olacağını kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, “Bu eğitimlerde Oda üyesi firmalarımıza ve çalışanlarına eğitim bedeli üzerinden yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. İş birliğinden dolayı Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi'ne, Şube Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Eğitimlerin sektör mensubu üyelere ve çalışanlarına fayda sağlaması temennisinde bulunan Başkan Bahar, “Meslek komitelerimizin, kentimizin ve üyelerimizin faydasına gerçekleşen tüm çalışmalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu eğitimlerin gerçekleşmesi, çalışanlarımızın da büyük yararına olacaktır” diye konuştu.

“Ortak akılla çözüme ulaşacağız”

Mesleki eğitime verdikleri öneme işaret eden Başkan Bahar, “Komite çalışmalarımızın sektöre yönelik eğitimler yapıyor olması bizim için çok değerli. Her şeyden önce üyelerimizin ve sektör çalışanlarının kendi işleriyle ilgili sektörel tecrübe kazanması hepimiz adına büyük bir artı” dedi. Proje odaklı ve sektörlerin istifade edeceği eğitimlere dikkati çeken Başkan Bahar, “Ortak akılla çözüme ulaşmak için kurum olarak elimizden geleni yapacağız, proje odaklı ve vizyoner bir ATSO olarak çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ara eleman konusunda sektöre destek oluyoruz”

MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, ara eleman hususunda sektördeki sıkıntıyı gördüklerini ve sürekli olarak çözüm önerilerinde bulunduklarının altını çizerek, “Sadece önermekle kalmıyor, Oda üyesi meslektaşlarımızın meslek içi eğitimlerinin yanı sıra ara eleman yetiştirme kursları ile bu alanda da sektöre yoğun destek sağlıyoruz. Bu anlamda ATSO ile yaptığımız protokolü önemsiyor, Başkan Ali Bahar ve ATSO Yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.