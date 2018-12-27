ATSO ve Makine Mühendisleri Protokol İmzaladı

Grup (Akaryakıt ve Gaz Ürünleri) üyelerine yönelik olarak “Eğitim Programı Sözleşmesi” imzalandı.

ATSO'da düzenlenen törende protokolü ATSO Başkanı Davut Çetin ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu imzaladı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, “Eğitim Programı Sözleşmesi” kapsamında tüp satışı ile uğraşan firmalarda çalışan personele yönelik olarak “LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı)” ve “Tüplü LPG Dağıtım Personeli” konulu eğitimler düzenleneceğini söyledi. Çetin, “Sözleşme kapsamında Antalya Makina Mühendisleri Odası tarafından Odamız üyelerine ve çalışanlarına yönelik olarak “LPG Otogaz istasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı)” ve “Tüplü LPG Dağıtım Personeli” eğitimleri düzenlenecek. Bu eğitimlerde Oda üyesi firmalarımıza ve çalışanlarına yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Bu vesile ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu'na teşekkür ediyorum. Umarım bu işbirliğimiz yeni projelerle devam eder” dedi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu ise, söz konusu işbirliği protokolünün 26 Aralık 2018 tarihinden itibaren 3 yıl geçerliliği olacağını belirterek, ATSO ile işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.