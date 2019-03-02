ATSO ve Ziraat Bankası'ndan konutta dev kampanya: Faiz oranı 0,98

98 oranlı konut kredisi anlaşması imzalandı. Anlaşma, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve Ziraat Bankası 1.Bölge Müdürü Şefik Diler tarafından imzalanan protokol ile kamuoyuna duyuruldu.

ATSO'daki protokol törenine ATSO Başkanı Davut Çetin ve Ziraat Bankası 1.Bölge Müdürü Şefik Diler'in yanı sıra, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Başkan Yardımcıları M.Cihangir Deniz ve Mustafa Atılgan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayhan Kızılsavaş, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu ile Meclis Üyeleri Halil Ersoy, Adnan Saraç ve ilgili meslek komitelerinin üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda kampanya ile ilgili açıklama yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, imzalanan protokol ile Antalya'da faaliyet gösteren ATSO üyesi müteahhitlerin yeni konutları için Ziraat Bankası tarafından 0,98 oran ve 60 ay vade ile 750 bin liraya kadar kredi kullandırılacağını söyledi. Davut Çetin, kampanyanın Antalya'da inşaat sektörünün yanı sıra, inşaat sektörünün paydaşı pek çok sektöre nefes aldırmasını umut ettiklerini söyledi.

Kampanyanın Antalya'da sektöre canlılık getirmesini dilediğini belirten Davut Çetin, "Antalya Türkiye'nin en çok göç alan kentlerinden biri. Ziraat Bankası ile yaptığımız kampanya ile üyemiz müteahhitlerin elindeki konut stoğunu uygun faiz oranı ile halk ile buluşturmak istiyoruz. Bu kampanya için müteahhitler de fedakarlık yapacaklar, ATSO'dan alacakları belge ile Ziraat Bankası'na gidip protokol imzalayacaklar ve müşterilerini uygun faiz oranlı konut için bankaya yönlendirecekler. Kampanya ATSO üyesi firmaları kapsıyor. Bu kampanya ile en az 5 bin yeni konut satılmasını hedefliyoruz. Bu kampanyanın hem ATSO üyesi müteahhitlere, hem ev alacak vatandaşlarımıza hem de piyasaya ve ilgili sektörlere katkısı olacak. Ziraat Bankası'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ziraat Bankası 1. Bölge Müdürü Şefik Diler ise, "Bizim de beklentimiz yüksek. Konut satmak isteyen ATSO üyesi müteahhitler bir şubemize gidip katkı paylı konut kredisi sözleşmesi imzalayarak kampanyaya dahil olabilir. Kampanya sadece yeni binalar için ve ilk satış için geçerli" diye konuştu.