ATSO' ya 'A Seviye Oda' belgesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ev sahipliğinde Akreditasyon Sertifika töreni gerçekleştirildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'in yer aldığı törene, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Oda ve Borsa temsilcileri katıldı. 103 Oda ve Borsa'ya sertifikalarının verildiği toplantıda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, en yüksek hizmet kalitesi düzeyini gösteren “A Seviye Oda” belgesi aldı. Törende, ATSO Akreditasyon İzleme Komite Üyesi Ahmet Kavafoğlu ve ATSO Kalite Koordinatörü Kadriye Kar Yaşar da hazır bulundu.

Uygulamalarımızın örnek gösterilmesi bizleri gururlandırıyor

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, alınan belgenin Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 136 yıllık birikimini başarı ile bugünlere taşıdığının bir göstergesi olduğunu kaydederek, ATSO'nun mevcut birikimine katkı koymuş herkese teşekkür ediyorum dedi.

ATSO'nun ilk olarak 2006 yılında dâhil olduğu TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi'nde 2018 yılı Akreditasyon Belge Denetimi sonucunda da sunduğu hizmet kalitesi ile “A Seviye Belgeli” Oda özelliğini sürdürmeye hak kazandığını hatırlatan Başkan Çetin, belge süresinin uzatılmasından ve ATSO'nun kurumsal yapısının Türk Loydu denetçileri tarafından tescil edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. ATSO Başkanı Çetin şöyle devam etti: . Aldığımız “A seviye Mükemmel Oda” belgesi ATSO'nun geçmişten gelen birikimini sağlam temellere dayalı olarak geleceğe taşıdığına dair güçlü bir kanıt niteliğindedir. Diğer taraftan başarılı uygulamalarımızın diğer Oda ve Borsa'lara örnek olarak gösterilmesi de bizleri gururlandırıyor, motivasyonumuzu artırıyor. Bugün gelinen noktada ATSO, Antalya iş dünyasının gurur duyacağı bir Oda haline gelmiştir. Bizim gibi 5 yıldızlı olan oda ve borsalar, hizmet kalitesi anlamında, Londra'daki, Paris'teki, Berlin'deki oda ve borsalarla yarışır hatta daha iyi düzeydedirler. Hızla gelişen ve dönüşen dünyada iş dünyasının da kendisini geliştirmesi gerekiyor. Akreditasyon sistemi sayesinde oda ve borsalarımız da kendilerini dönüştürüp geliştiriyor. Odamızın başarısını ortaya koyan “A sınıfı Oda Belgesi” 136 yıllık köklü bir geçmişin ve ATSO camiasının koyduğu emeğin meyvesidir. Bu vesileyle Odamızı bugünlere taşıyan tüm ATSO camiasına da teşekkürlerimi sunuyorum” .

Odalarımız, reel sektörün kanaat önderi oldu.

Törene ev sahipliği yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Akreditasyon sertifikası alan oda ve borsaların sayısının 229'a yükseldiğini ve bununla iftihar ettiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların şu ana kadar 800 milyon liranın üzerinde proje desteği kazandırdıklarını dile getirerek, "Akredite oda ve borsalarımız, 28 ülkenin odaları ile beraber proje yürütüyorlar. Hatta yaptıkları projelerle, tüm dünyadaki oda borsaların katıldığı yarışmalarda ödül alıyorlar. Odalar ve borsalar girişimcimize en iyi şekilde hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldi, reel sektöre kanaat önderi oldu. Tüm dünyaya bizim sistemi ihraç edecek konuma geldik. Mesela Türk Cumhuriyetlerinden, 57 İslam ülkesinden talepler var. Oda ve borsa sistemimizi öğrenmek istiyorlar. Hatta kanunlarını hazırlamamızı istiyorlar, onları da hazırlıyoruz. Kıskançlık yaparak bilgileri kendimize saklamıyoruz. Bilgi ve deneyimlerimizi onlarla da paylaşmaya başladık. Hatta bizim sistemimizi yürürlüğe koyan ülkeler oldu" diye konuştu.