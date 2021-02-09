ATSO, yabancı çalışanda kayıt dışı problemini Ankara'ya taşıyacak

ATSO Başkanı Davut Çetin, sadece turizm sektöründe değil pek çok sektörde kaçak çalıştırılan yabancı vatandaşların kayıt içine alınması için Ankara'ya giderek durumu ilgili bakanlıklara aktaracaklarını açıkladı

Turizm Etkinlik ve Eğlence Yatırımcıları Derneği (TEEYAD) yönetimi, derneğin kuruluşunun ardından ilk ziyaretini Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na (ATSO) gerçekleştirdi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayhan Kızılsavaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin'in yer aldığı görüşmeye TEEYAD Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Arı ve Yönetimi katıldı.

Pandemi döneminde işlerinin tamamen durduğunu ifade eden TEEYAD Başkanı Oktay Arı, “Sektör olarak bu süreçte en ufak bir çalışmamız olmadı. İşlerimiz tamamen durdu. Kasalarımıza herhangi bir gelir koyamadık. Eğlence ve etkinlik yatırımcıları olarak çok zor bir dönem yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

İlk ziyaret ATSO'ya

Antalya turizminin bugünlere gelmesinde en büyük paylardan birinin eğlence ve animasyon olduğunu ifade eden Arı, “Dernek olarak turizm sektörü içerisinde etkimizin ne kadar yoğun olduğunu göstermek istiyoruz” dedi. ATSO'nun kentin en önemli sivil toplum örgütü olduğunu da söyleyen Arı, “Bu anlamda derneğimizin ilk ziyaretini de ATSO'ya gerçekleştiriyoruz. Sektörümüzün bugün aktardığımız sorunlarını da Davut başkanımızın yakından ilgilenerek duyuracağına eminiz” dedi.

Yüksek vergiler yabancı çalışanda kayıt dışına yol açıyor

Sektörün pandemi döneminde büyük problemler yaşadığını ancak sektörün asıl sorununun kayıt dışı çalıştırılan yabancı uyruklu vatandaşlar olduğunu söyleyen Oktay Arı, “Özellikle bizim sektörümüzde ağırlıklı olarak yabancı personel çalıştırıyoruz. Burada yabancı işçi çalıştırmak için yaptığımız ödemeler asgari ücretin 1,5 ila 2 katına kadar çıkabiliyor. Bu da çok fazla çalışanın kayıt dışına kaçırılmasına yol açıyor. Bizler yabancılarında vatandaşlarımızı çalıştırdığımız gibi herhangi bir artış olmadan çalıştırmak istiyoruz. Bu konu daha önce ATSO tarafından Bakanlıklar ile görüşülerek çözülmüştü. Bugün yine yaşadığımız bu yüksek ödemelerden dolayı yalnızca bizim sektörümüzde değil pek çok sektörde yabancı çalışanların kayıt dışında kalmasına yol açılıyor. Bunun için ATSO olarak yeniden bizlerin sorunlarını Bakanlıklarımıza taşımanızı rica ediyoruz” şeklinde konuştu. Son olarak çalışma izinlerinin çok uzun bir süreçte çıktığını da ifade eden Arı, bu konu hakkında da izinleri hızlandıracak adımların atılmasını talep ettiklerini belirtti.

ATSO, sorunu Ankara'ya taşıyacak

Sektörün sorunlarını çok yakından bildiğini ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Davut Çetin, “Yabancı çalışanlar turizmin her alanında ihtiyaç duyulan personeller. Ancak özellikle SPA, etkinlik, eğlence ve animasyon kısmında Türk çalışan bulma konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor. Bu konuyu geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanımız ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza anlatarak çözüm sağlamıştık. Bugün sadece turizm sektöründe değil pek çok sektörde kaçak çalıştırılan yabancı vatandaşların kayıt içine alınması için böyle bir çalışma yapılması uygun olacaktır. Bu konuda en kısa sürede Ankara'ya giderek durumu Bakanlarımıza aktaracağız” ifadelerini kullandı.

Aşılamada turizm çalışanları öncelikli olmalı

Sektörün pandemiden dolayı tamamen duran işlerinin de ekonomik olarak firmaları çok büyük sıkıntıya soktuğunu da ifade eden Başkan Davut Çetin, “Umuyorum en kısa sürede Antalya turizmi yeniden iyi bir duruma gelecektir. Pandemiden dolayı aşıda turizm çalışanları öncelikli olması gerektiğini her zaman söylüyorum. Turizm sezonu gelmeden tüm turizm çalışanları aşılanmalıdır. Bu dünya turizm merkezlerine göre bizleri öne çıkaracak bir gelişme olacaktır. Bu konu en çok da sizin sektörünüzü rahatlatacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.