ATSO'da Ali Bahar dönemi başladı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) yönetim kurulu başkanlığına seçilen Ali Bahar görevine başladı. ATSO'nun artık Antalya'nın en büyük lobi kuruluşu olmak için çalışacağını belirten Bahar, "ATSO an itibarıyla 53 bin üyesi, 283 meslek komitesi üyesi ve 117 meclis üyesi ile tek bir vücuttur, tek vücut olmalıdır" dedi.

Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle birlikte ATSO'ya gelen Ali Bahar, önce oda çalışanlarını ofislerinde ziyaret ederek tek tek tokalaştı ve görevlerinde kolaylıklar diledi. Ali Bahar, daha sonra beraberindeki Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle birlikte ATSO Atatürk Konferans Salonu'na geçerek basın toplantısı gerçekleştirdi. ATSO'yu kentin en büyük lobi kuruluşu haline getireceklerini ifade eden Bahar, “Antalya Ticaret ve Sanayi Odamızın organ seçimleri 1 Ekim'de gerçekleşmiş, 7 Ekim'de de Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı seçimi yapılmıştır. Bu ikinci aşama odamız için hiç hoş olmayan bir olaylar silsilesini beraberinde getirmiştir. Kepez 3'üncü İlçe Seçim Kurulu, kırmızı listelerde şifreli oy kullanımını tespit etmiş, Yüksek Seçim Kurulu da bu usulsüzlüğü onamıştır. Bu karar, Türkiye seçim tarihinde emsal olarak yerini alacak ve ümit ediyorum ki bundan sonra insanlar hür ve özgür iradeleri dışında birilerinin şahsi çıkarı için oy vermeye zorlanamayacaklardır" ifadelerini kullandı.

"Birlikte yöneteceğiz"

Seçimin bittiğini ve renklerin de mücadelesinin sona erdiğini kaydeden Bahar, "Sandıktan çıkan sonuca yapılan itirazlar yargıya intikal etmiş, titizlikle yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde sonuç hukukun üstünlüğü ilkesi ışığında tescil ve ilan edilmiştir. Özetle konu kapanmıştır, artık kapanmalıdır. ATSO an itibarıyla 53 bin üyesi, 283 meslek komitesi üyesi ve 117 meclis üyesi ile tek bir vücuttur, tek vücut olmalıdır. Bunu sağlamak da öncelikle şahsımın ve yönetim kurulumuzun sorumluluğu ve vazifesidir. Özellikle belirtmek isterim ki ‘Birlikte yöneteceğiz' bir slogan değil, ATSO üyelerine ve Antalya halkına verdiğimiz bir sözdür. Sizlerden ricam ise verdiğimiz bu sözün takipçisi olmanız, mümkün değil ama eğer sözümüzden saparsak bize bunu hatırlatmanızdır" dedi.

Kaybedecek bir dakikaları bile olmadığının altını çizen Bahar, zamanı kişisel meseleler yerine Antalya'nın, iş dünyasının, esnafın sorunlarının çözümüne, yeni projelere, ortak aklı hakim kılacak aksiyonlara ayırmayı tercih ettiğini bildirdi.

"Çözüme gidene en kestirme yol olacağız"

Antalya'nın pandemide aldığı yaranın hala tazeliğini koruduğunu hatırlatan Bahar, "Bunu hepiniz görüyor ve yaşıyorsunuz. Başarılı bir turizm sezonunu geride bıraktık ama yetmez. ‘Bir turizm sezonunu daha geride bıraktık' demekten dahi rahatsızım. Çünkü turizmi hala 12 aya yayamadık, turizmi çeşitlendiremedik, çarşıda kışın turist yok, esnafımız turizm gelirlerinden hak ettiği payı alamıyor. Bu yüzden çok çalışmalıyız. Çok çalışmaktan daha da önemlisi birlikte çalışmalıyız. ‘Değişim istiyoruz' demiştik. Değişimden kastımız, kişilerin, unvanların değişimi değil, vizyonun değişmesiydi. Kişileri değil şehri parlatan, tekil değil entegre projelerin hayata geçirildiği, iş dünyamızın çoğulcu bir yaklaşımla ve ortak aklı hedefleyen bir vizyon ile temsil edildiği, Antalya'ya dünya kenti vizyonunu kazandıracak, kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayacak ve projeler üretecek bir vizyondu talebimiz. Başkancılık oynamaya gelmedik. Bizler soruna çözüm sunmakla kalmayacak, çözüme giden en kestirme yol olacağız" diye konuştu.

"Koltuğun gücünü arttırmak için bu görevi talep ettik"

ATSO'yu kentin en büyük lobi kuruluşu haline getirecekleri sözünü hatırlatan Bahar, "Bundan sonra anlatırken ya da yazarken ATSO için ‘kentin en büyük sivil toplum kuruluşu' tarifini kullanmayınız. Çünkü ATSO artık Antalya'nın en büyük lobi kuruluşu olmak için çalışacaktır. Farkındalığı artırmak ve değişimi hızlandırmak için sizlerin ortaya koyacağı bu hassasiyet bizler için çok önemli ve değerlidir. ATSO başkanı için zaman zaman yapılan bir yakıştırma vardır. Haşa, bizim böyle bir iddiamız yok. Kendimize hiçbir zaman böyle bir yakıştırmayı uygun bulmadık, bulmayacağız. Biz temsil etmek için geldik. Biz koltuktan güç almak için değil, koltuğun gücünü artırmak için bu görevi talep ettik. Biz kimsenin patronu falan değiliz. Kentin en büyük lobi kuruluşu olmak için en önemli gereksinim de budur zaten, çok çalışmak. Koltuktan kalkıp koşmalısınız, gecenizi gündüzünüze katmalısınız. Size bu görevi verenlerin yanında olmalısınız. Onların size gelmesini beklemeden, yaşadıkları çevrenin içine girmeli, sorunlarına bizzat şahit olmalı, aynı masa etrafında toplanıp, birlikte çözüm üretmelisiniz. Masadaki ortak aklı koltuğunuzun altına alıp, ilgili tüm kapıları tek tek dolaşıp bizzat çalmalısınız. Sonuç alıncaya kadar da o kapıyı çalmaya devam etmelisiniz" dedi.

Çok uzun ve meşakkatli bir yoldan geldiklerini aktaran Bahar, "Fakat zerre yorgun değiliz. Aksine çok heyecanlı, çok istekli ve inanç doluyuz. Bir an önce çalışmaya başlamak, Antalya'ya hizmet etmek istiyoruz. O yüzden ‘az laf, çok iş" dedi.