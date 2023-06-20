ATSO'dan asgari ücreti değerlendirmesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, 11 bin 402 lira olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin, "Asgari ücretli çalışanlarımızın enflasyon karşısında alım güçlerinin erimemesi adına böyle bir artış önemliydi. Bu yalnızca ücretlinin desteklenmesi açısından değil aynı zamanda ekonominin canlılığını kaybetmemesi açısından da önemlidir” dedi.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ve yeni kabinenin bakanlarını tebrik ederek başlayan ATSO Başkanı Ali Bahar, "Bütün bakanlarımızın kalkınma yolculuğunda, ekonomiden demokrasiye, eğitimden gençliğe, kadından çevreye, adaletten liyakate, bütün görevlerini, ülkemizin birliği, refahı, huzuru ve barışı için kullanacaklarına inanıyor ve yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum Hayallerimizdeki Türkiye'yi ve umudu inşa etmek için hepimize önemli görevler düşmektedir. ATSO olarak her zaman olduğu gibi kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin bir parçası olmaya, birlikte çalışmaya ve çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Bahar, “ATSO olarak her platformda dile getirdiğimiz verimlilik temelli politikalara vurgu yapmalarını ve söylemden eyleme geçme kararlılığını ortaya koyacaklarını da ifade etmelerini önemsiyoruz” diye konuştu.

“Asgari ücretli çalışanlarının alım güçlerinin erimemesi adına böyle bir artış önemliydi”

Asgari ücretin 11 bin 402 lira belirlenmesiyle ilgili görüşlerini dile getiren Bahar, “Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunda komisyon çalışmaları işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlandı. 2023'ün ikinci yarısında asgari ücret brüt 13 bin 14 lira net 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Böylece yüzde 34 artış yapılmış oldu. 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğinin 500 TL olarak uygulanmaya devam edeceğini de sayın bakanımızdan bu vesile ile öğrenmiş olduk. Asgari ücretli çalışanlarımızın enflasyon karşısında alım güçlerinin erimemesi adına böyle bir artış önemliydi. Bu yalnızca ücretlinin desteklenmesi açısından değil aynı zamanda ekonominin canlılığını kaybetmemesi açısından da önemlidir. Ancak bu artış işverenler açısından ek maliyet oluşturarak işsizliğin yükselmesine de yol açabilir kanaatindeyim” ifadelerine yer verdi.