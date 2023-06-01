ATSO'dan ihracat odaklı proje

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Antalya'da bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaları yeni pazarlara açmak, yurt dışı pazarlarını, rakip ülke ve ürünleri tanıyarak, yeni pazarlama stratejileri, iş birlikleri ve ihracat imkanları geliştirmek için önemli imkanlar sunan “ATSO Bilişim Kümesi Projesi”ne başvurular başladı. T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından “5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar” kapsamında yürütülen Bilişim HİSER Projeleri, bilişim firmalarının uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü kümelenme anlayışıyla geliştirerek yurt dışı pazarlara etkin bir biçimde açılmalarını hedefliyor. Projenin ilk aşamasında kümede yer alan firmaların, ihracat potansiyeli belirlenerek ihracata yönelik stratejilerin yer alacağı ihtiyaç analizinin yapılmasını planladıklarını kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, “ATSO Bilişim Kümesi ile hedefimiz, bölgedeki bilişim sektörünün büyümesini teşvik ederken, aynı zamanda yerel ekonomiye de katkıda bulunmak. Böylelikle, yüksek katma değerli iş ve istihdamı katkı koymak istiyoruz” diye konuştu.

Hedef bilişim sektörünün büyümesi

Proje kapsamında, dış ticaret eğitim programlarının düzenlenmesi, küme tanıtım faaliyetleri, hedef pazarlara yönelik; yurt dışı fuar katılımları, ikili iş görüşmeleri (B2B), kurum ve kuruluş ziyaretlerinin yanında alım heyeti programlarının da düzenleneceğini kaydeden Başkan Bahar, “Proje faaliyetlerine ait giderlerin yüzde 75'i Ticaret Bakanlığımızca desteklenecektir. Kalan yüzde 25 ise faaliyete katılım sağlayan firmalarımızdan katkı payı olarak tahsil edilecek ve projenin ilk etaplarında kullanılmak üzere katılımcı firmalardan ön katkı payı alınacak” diye konuştu. Başkan Bahar, “Hedefimiz bölgemizdeki bilişim sektörünün büyümesini teşvik ederek, işbirliği fırsatları sunmak ve sektörün rekabet gücünü artırmak” ifadelerini kullandı.

Alternatif pazar avantajı

Proje süresinin 3 yıl olacağına dikkati çeken Başkan Bahar, “Projelerin Antalya firmalarımıza büyük katma değer sunacağına inanıyorum. Firmalarımız için ulaşılabilir hedefler koymak ve bu hedeflere ulaşmalarında yol haritası sunacağımız bir projeyi gerçekleştirmekten son derece memnunuz. Yerel rekabet avantajlarımız var, ortak sorun, ortak fırsat ve vizyon anlayışı ile küreseli hedefleyen firmalarımızın projemize katılmalarını bekliyoruz” dedi. Sürdürülebilir ihracat hedeflediklerini kaydeden Başkan Bahar, “Küresel rekabetin giderek zorlaştığı bir ortamda alternatif pazarlara ulaşmak büyük bir avantaj. Projenin yüzde 75'nin Ticaret Bakanlığımızca desteklenmesi sektörde faaliyet gösteren firmalarımız için büyük fırsat. İhracat için gerekli kabiliyetin geliştirilmesi ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirmeye ve ekonomimize katkı sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.