ATSO'dan Kozmetik ve Kişisel Bakım Bilgilendirme Semineri

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) çatısı altında eğitim faaliyetlerini yürüten ATSO Akademi ATSO 16 Grup Meslek Komitesi, Estetica Dergisi, Artistik Kuaförler Derneği ve L'oreal Professionnel Ürünleri işbirliğinde “Kozmetik ve Kişisel Bakım Bilgilendirme” semineri düzenlendi.

ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda iki ayrı oturumda düzenlenen seminere öğrenciler ve sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Seminerin açılışında konuşan ATSO Başkan Yardımcısı Mızrap Cihangir Deniz, ATSO'nun her sektörden temsilcileri bünyesinde barındırdığını ve iş dünyasının kalbi olduğuna dikkat çekti. Deniz, oda olarak her sektörün sorununa çözüm üretmek, her sektörü geleceğe hazırlamak üzere çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

Kozmetik sektörünün, tüm sektörler içerisinde en büyük potansiyele sahip olanlardan bir tanesi olduğunu belirten Deniz, “İnsanlar, tarih öncesi çağlardan bu yana güzelleşme çabası içerisindedirler. Güzellik talebi ve beğenilme içgüdüsü halen geçerliliğini korumaktadır ve hiç bitmeyecektir. Araştırma şirketi Nielssen'e göre kozmetik sektörü, 10 yıldır yükselen kategoriler içinde yer alıyor. Bundan sonra da büyümenin devam edeceğine dair güçlü çalışmalar var. Nitekim bu trendin de etkisi ile, kozmetik ve kişisel bakım sektörü her zaman ekonomik krizlerden en az etkilenen sektör olmaktadır” diye konuştu.

Online pazarda Antalya firmaları farkı

Türkiye'de kozmetik ve kişisel bakım sektörünün dünya geneline kıyasla çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Deniz, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bir araştırmaya göre kişi başına yapılan kişisel bakım ve kozmetik harcamasının Avrupa'da 159 dolar iken Türkiye'de ortalama 35 dolar gibi düşük bir seviyede olduğu görülüyor. Önümüzdeki süreçte bizdeki rakam Avrupa'ya yaklaşacaktır. Kadınlarımız iş gücüne daha fazla katılıyorlar, insanlarımız artık kişisel bakımlarına daha fazla özen gösteriyorlar ve bütçe ayırıyorlar. Sektör de buna paralel olarak büyüyor. Bundan 20-25 yıl önce Türkiye'de Kişisel bakım ve kozmetik zincir perakendeciliği diye bir sektörden bahsedemezdik. Bugün ise çok sayıda Türk firmasının sektörde oldukça güçlü şekilde yer aldığını görüyoruz. Antalya firmaları da bu noktada önemli başarılara imza atıyorlar. Türkiye'nin en büyük online pazar yerlerinde Antalya firmaları fark oluşturuyorlar. ”

"Çağa ayak uydurma"

Eskiden mahalle aralarında görülen kuaförlerin kurumsallaştığına değinen Deniz, “ Kuaförler büyüyor, dünyayı takip ediyor, hatta çoğu zaman trendlerin önüne geçiyor, hizmet kalitelerini yeni şubelerine de taşıyorlar. Sektör adına ortada çok ciddi bir başarı hikayesi olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak bu başarıyı çok daha ileriye taşımak zorundayız. Dünya değişiyor, hizmet sunumundan, pazarlama yöntemlerine kadar her işletme fonksiyonu, dijitalleşen dünya ile birlikte farklılaşmak, gelişmek, dönüşmek zorundadır. Bu değişime ayak uyduramayanın ayakta kalması mümkün değildir. Çok iyi bir kuaför olabilirsiniz, kişisel bakımda müthiş çözümler sunabilirsiniz ancak bir işletme kurduğunuzda muhasebeden, işletme verimliliğine, insan kaynağı yönetiminden, sosyal medya pazarlamasına kadar her alanda yol almak zorundasınız.”

Gençlere tavsiye

ATSO'nun her yıl 80'i aşkın konuda 3 binden fazla insana mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verdiğini de belirten Deniz, seminere katılan öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu; “Gençlerimizden beklentimiz hangi işi yapıyor olursanız olun, yaptığınız işte fark oluşturmanızdır. Bunun için de kendinizi iyi yetiştirmeniz, geliştirmeniz, dünyayı yakından izlemeniz, yeni fikir ve düşüncelere açık olmanız gerekiyor. Bizim neslimiz anne ve babaların ‘başımıza icat çıkarma' telkini ile büyüdü. Siz, icat çıkaran, yeniliği kovalayan bir nesil olun. Sanatçı bakış açısına sahip olması gereken bir mesleği seçtiniz. Kültür-sanatı hayatınızın odak noktasına koyun.”ifadesini kullandı.