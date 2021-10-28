ATSO'dan ‘Yaşasın Cumhuriyet' turnuvası

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen “Yaşasın Cumhuriyet” Kutu Oyunu Turnuvası çekişmeye ve renkli görüntülere sahne oldu.

ATSO Başkan Yardımcısı M. Cihangir Deniz, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in katılımıyla gerçekleşen turnuvada Dr. Cahit Ünver Ortaokulu, Hüseyin Ak Ortaokulu, Mecdude Başakıncı Ortaokulu ve Merkez Ortaokulu öğrencileri mücadele etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak simgeleşen 19 Mayıs 1919 ile Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihleri arasındaki tarihi gerçekler ışığında hazırlanan oyunda, her okuldan dört öğrenci finale kalabilmek için yarıştı. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı'nın moderatörlüğünde yapılan turnuvada, öğrenciler hem Kurtuluş Savaşı sürecindeki tarihi olaylarla ilgili bir kez daha bilgilerini tazelerken, hem de keyifli dakikalar geçirdi. Turnuvada birinciliği Hüseyin Ak Ortaokulu'ndan Behiye Nur Yaşar kazandı. Aynı Okuldan Kadir Kaplan ikinci, Merkez Ortaokulu'ndan Efe Aktuğ üçüncülük kazandı.

Törende bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin 98'inci yaşının gururunu yaşıyoruz. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı ile kurulan ve bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni, güçlü kılmak ve daha ileri seviyelere ulaştırmak için çabamız artan bir güçle devam etmektedir” dedi. Tarakçı, ATSO'nun “Antalya'da Türkiye Cumhuriyetinin 100.Yılı Simge Eseri Projesi” için fikir yarışması düzenlediğini hatırlatarak, yarışma sonuçlarının önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

Turnuvada dereceye giren öğrenciler ödüllerini ATSO Başkan Yardımcısı M. Cihangir Mızrab Deniz, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı ve ATSO Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Şahin Tekin'in elinden aldı. Turnuvanın birincisi Behiye Nur Yaşar'a dijital saat verilirken, tüm öğrencilere okul çantası ve “Yaşasın Cumhuriyet” Kutu Oyunu hediye edildi.